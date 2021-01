Naruto: Cosplay de Hinata PRENDE las redes sociales con su estilo más ardiente

Una de las mayores sacudidas en la franquicia de Naruto de Masashi Kishimoto, fue un salto de tiempo importante en el medio de la serie de anime. Después de establecer que Naruto Uzumaki dejaría Hidden Leaf Village para entrenar durante unos años junto con Jiraiya, el joven héroe regresó durante los eventos de Naruto: Shippuden.

Naruto no solo se sometió a un cambio de imagen importante a medida que envejecía, sino que todos los demás personajes de la franquicia también lo hicieron. Los fanáticos definitivamente tenían curiosidad por ver cómo habían crecido todos.

Un fanático de los shinobi y que seguro quería ver más después del salto de tiempo de tres años, sabe que Hinata Hyuga fue uno de los personajes favoritos en Naruto: Shippuden. Ahora, la artista @UniqueSora destacó este cambio de imagen de salto temporal en Instagram y con excelentes resultados. La Verdad Noticias te comparte el cosplay a continuación:

Más sobre Hinata Hyuga en Naruto

¡Spoiler! Dado su enamoramiento por Naruto en la primera mitad, definitivamente había una curiosidad sobre cómo se desarrollaría su relación ahora que eran mayores en la segunda mitad de la serie. Esto comenzó con la introducción de una nueva apariencia para Hinata y su vestuario simplemente ocultaba su belleza natural.

Para deleite de muchos fanáticos, la relación de Hinata y Naruto de hecho se convirtió en verdaderos sentimientos románticos en el transcurso de la serie shonen. Lo que realmente pareció encender la luz sobre el final de Naruto, fue cuando Hinata lo defendió durante la lucha contra Pain. Siendo el combate donde ella casi pierde la vida protegiendo a su amado.

Hinata protege a Naruto de Pain

Pero esto fue solo una pequeña fracción de los sentimientos que ella tenía por el joven Uzumaki, ya que él se dio cuenta de que realmente sentía lo mismo por Hinata durante la película final en la franquicia original de Naruto, The Last: Naruto The Movie.

Te recomendamos leer: Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

Afortunadamente, esta pareja favorita de los fanáticos continuó su crecimiento entre sí hasta el eventual lanzamiento de la serie secuela, Boruto: Naruto Next Generations. No solo los dos continúan viviendo una vida feliz juntos, sino que han comenzado a formar una familia. Es uno de los emparejamientos en el canon de la serie que realmente tiene sentido y se siente bien construido en el transcurso de la serie original.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!