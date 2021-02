Naruto: ¿Cómo ver el anime, películas y OVA en orden cronológico?

Hace poco más de 20 años, el anime de Naruto transmitió su primer episodio y así muchos conocimos a un carismático ninja rubio que nos cautivaría con su poder, personalidad y sobre todo, ganas de dar siempre lo mejor de sí.

Desde entonces hemos visto un sin fin de episodios, películas e incluso una secuela de la historia original creada por Masashi Kishimoto, en las que hemos sido testigos de cómo el protagonista y el resto de sus amigos y shinobis de Konoha han vivido todo tipo de aventuras.

Y es que sin duda, estamos hablando de una de las obras más longevas del género. Es por eso que La Verdad Noticias te comparte la siguiente guía, para que puedas ver toda la serie de Naruto en orden cronológico.

¿Cómo ver Naruto en orden cronológico?

Naruto en orden cronológico

1. Mira de los episodios 1 a 5 del anime.

2. Continúa con el primer OVA de la saga: ¡Encuentra el trébol rojo de cuatro hojas!

3. Ve del episodio 6 al 19 del anime.

4. Posteriormente sigue con el especial de televisión Naruto: The Cross Roads.

5. Mira del episodio 20 al 101 de Naruto.

6. Sigue con el OVA llamado Misión: ¡Protege la aldea de la cascada!

7. Tras el capítulo especial, mira la película Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow

8. Continua del episodio 102 al 160 del anime.

9. Ve la película Naruto the Movie: La leyenda de la piedra de Gelel.

10. Mira el anime Naruto del episodio 161 al 196.

Naruto en orden cronológico

11. Sigue con la película Naruto the Movie: Guardians of the Crescent Moon Kingdom.

12. Ve la serie animada de Naruto del episodio 197 al 220.

13. Comienza Naruto Shippuden. Mira del episodio 1 al 32.

14. Ve la película Naruto Shippuden.

15. Continúa con el anime Naruto Shippuden del episodio 32 al 71.

16. Mira Naruto Shippuden la película: Bonos.

17. Tras el largometraje, continua con Naruto Shippuden del episodio 72 al 126.

18. Sigue con Naruto Shippuden la película: La voluntad de fuego.

19. Ve Naruto Shippuden del episodio 127 al 143.

20. Posteriormente mira Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower.

Naruto en orden cronológico

21. Mira Naruto Shippuden del capítulo 144 al 196.

22. Ve Naruto la película: Blood Prison.

23. Continúa del episodio 197 al 219 de Naruto Shippuden

24. Sigue con el especial de televisión Chunin Exam on Fire! ¡Naruto contra Konohamaru!

25. Acabado el OVA, mira del episodio 220 al 251 de Naruto Shippuden.

26. Mira la película Road to Ninja: Naruto the Movie.

27. Tras el largometraje, continúa con Naruto Shippuden del capítulo 252 al 493.

28. Ve la película The Last: Naruto le película.

29. Mira Naruto Shippuden de los episodios 494 al 500

30. Continúa con el OVA llamado The Day Naruto Became Hokage

31. Comienza con Boruto: Naruto Next Generations

Así que ya tienes todos los pasos para armarte un buen maratón con el anime de Naruto, y disfrutar del camino ninja de uno de los protagonistas más queridos del manga y anime.

