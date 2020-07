Naruto: Como Rock Lee vs Gaara se convirtió en una pelea legendaria del ANIME

Shonen Jump es la casa de varios animes ahora icónicos, que se caracterizan por peleas impresionantes. Goku vs Frieza es una batalla que ilustra la inclinación del género de anime por las transformaciones de poder a mitad de la pelea y las apuestas ridículamente altas, por lo que está entre las mejores peleas de la historia del anime.

No hay mejor representación de la fuerza de voluntad del héroe del anime y la protección de los amigos que Luffy vs Lucci, por lo que también agregaría eso. Y cuando se trata de la culminación de rivalidades y peleas con un significado en capas, es difícil superar a Yusuke vs Toguro, pero ¿qué otra pelea de anime podría considerarse legendario? Rock Lee vs Gaara de Naruto.

Las diferencias entre Rock Lee y Gaara

Rock Lee es un gran personaje. En el mundo de ninjas de Naruto, sus compañeros están constantemente en la cúspide de las hazañas de superpoder, pero él es un tipo relativamente normal, un niño que solo quiere entrenar, entrenar y entrenar para compensar sus debilidades muy humanas.

Rock Lee debuta en el episodio 36 de "Naruto".

Naruto es el personaje principal, pero Rock Lee es con quien nos relacionamos más en un nivel básico. Muchos de nosotros no somos prodigios, ni somos "elegidos". No, tenemos que trabajar muy duro para lograr nuestros objetivos, a menudo frente a obstáculos aparentemente intransitables. En el fondo, la mayoría de nosotros somos Rock Lee pateando ese tocón en el bosque.

Gaara, que es un monstruo absoluto, contrasta perfectamente. Incluso sin contar las habilidades de arena de Gaara que lo pusieron a pasos agigantados por encima de sus torpes compañeros ninja, incluidos el propio Naruto, ya se ha demostrado que está dispuesto a matar a alguien. Este tipo de cosas agrega una gran cantidad de tensión a su lucha.

Gaara tiene su primera aparición en "Naruto" en el episodio 20

Claro, hay ninjas adultos mirando y dispuestos a intervenir si / cuando Gaara se vuelva loco, pero Gaara todavía está dispuesto a terminar con este pequeño amigo.

Rock Lee está luchando para demostrar que no es un perdedor constante, pero ¿Gaara? Bueno, Gaara parece estar bien asfixiando a Rock Lee en una tumba de arena y dar el día por terminado.

La impresionante pelea que sorprendió en "Naruto"

Uno de los aspectos más hermosos de los Exámenes Chunin es que todas las peleas tienen diferentes tipos de riesgos emocionales, los cuales le dieron una nueva capa de profundidad a Naruto.

Y cuando se trata de Rock Lee vs Gaara, la audiencia podría tener que ver a nuestro precioso niño de cejas ser ejecutado por este niño asesino. Parece una causa perdida.

Y luego deja caer las pesas.

Esta no es la primera vez que esto sucede en el medio. En Dragon Ball, Goku se quita la ropa pesada antes de pelear con Tien. Pero no tiene el mismo peso que cuando Rock Lee lo hace.

Goku es un ganador natural, alguien con quien el mundo puede contar para vencer a los señores de la guerra y los extraterrestres malvados cada vez que se ve amenazado. Pero Rock Lee es exactamente lo contrario. Si la Aldea de la Hoja Oculta estaba siendo atacada en ese momento, llamarías a algunos de los maestros como Kakashi o Might Guy y luego tal vez pedirías ayuda al Equipo 7 después. ¿Pero Rock Lee? Es talentoso, pero no sería una selección de los más fuertes en "Naruto".

Pero de repente, todo el trabajo duro que ha estado haciendo para mantenerse en el nivel de los usuarios de ninjutsu y genjutsu se amplifica. Lo hemos visto poner todo en entrenamiento, pero no sabíamos que estaba entrenando TAN duro.

Tampoco hace daño que tan pronto como Rock Lee salta a la acción desde lo alto de su percha, alguna guitarra de rad comience a sonar en el fondo, directamente de cualquier escena de lucha de películas de mediados de la década de 2000. Puedes encontrar lo mismo en Freddy vs Jason y en Doom y muchas otras películas como esta, y eso no es nada malo. Esa es la abreviatura universal para "Esto está a punto de ser radical, ustedes". No hay un motivo musical más puro en la historia del cine.

Te puede interesar: ANIME: Todo lo que debes saber de Naruto

El hecho de que Rock Lee pierda la pelea es casi una ocurrencia tardía. Pone mucho de sí mismo en la batalla, sacudiéndose cualquier noción de que dejará que sus limitaciones lo definan, y empuja a Gaara al límite. No solo establece el estándar para las futuras peleas de Naruto, sino que sigue siendo uno de los ejemplos más hermosos de combate en el medio.