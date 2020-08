Naruto: Autor revelan la intención de la infame portada

A principios de este año, la comunidad del anime se sorprendió cuando apareció una obra de arte para Naruto. Viz Media encargó la portada oficial para el próximo lanzamiento de un video casero de coleccionista. Los fanáticos entraron en guerra por la obra de arte y muchos se pusieron a favor y en contra.

Y gracias a una entrevista reciente, el hombre que pintó la portada detalla el pensamiento que estaba detrás de la pieza de Naruto.

Ah, y deberíamos mencionar a los propios artistas. La persona que escribió el ahora infame póster no es otra que While Portacio. El artista filipino-estadounidense es una leyenda en la comunidad de los cómics, y asumieron este encargo de Naruto con la intención de acercar al ninja al estilo de los cómics occidentales.

"Mi hijo es el verdadero fan de Naruto, y VIZ me envió un par de libros de arte, parte del manga y tres DVD. Al ver los tres DVD, me enamoré totalmente del personaje de Naruto", dijo Portacio.

Portada de Naruto

"Pero curiosamente desde el punto de vista del cómic, desde el punto de vista del héroe, entonces realmente quería interpretarlo a mi manera. Como estoy aprendiendo ahora, vengo de esta cosa extraña en la que estuve expuesto al anime y al manga en el ' 80, pero ahora se ha convertido en su propio fenómeno social”.

El autor de la portada del anime agregó: “No sé nada del pensamiento social actual del manga y el anime en la actualidad. Así que lo abordé desde el punto de vista de que me he acercado a todos los demás personajes que he tenido y a mi interpretación de eso".

Portada de Naruto busca un estilo interpretativo

De la misma manera que Portacio ayudó a cultivar la carrera icónica de X-Men en la década de 1980, el artista tomó a Naruto lo mismo. Identificó los elementos principales de la serie y miró profundamente a Naruto como líder.

En lo que respecta al estilo artístico, Portacio hizo lo que mejor sabe hacer y dibujó con su propio estilo interpretativo. Y cuando se trata de los que odian, el artista dice que intenta distanciarse de los detractores mezquinos.

"Intento no sumergirme demasiado. Me sumerjo un poco porque necesito ser consciente, pero no demasiado. Una cosa que aprendes como...especialmente si has podido durar un poco mientras que, es realmente tener la piel gruesa", le dijo a Crunchyroll.

Te puede interesar: Naruto: Fans ODIARON la portada d un Blu-ray ¿Está horrible?

"Es interesante, entonces, algunos de los comentarios negativos que he leído aquí sobre, ya sabes, parece demasiado realista...De nuevo, en el lado personal, duele a cualquiera. Especialmente en el lado creativo, quieres ser apreciado” detalló el autor de la portada de Naruto.