Naruto: Akatsuki es MEJOR que la Organización Kara de Boruto ¡Créelo!

Los principales antagonistas de la serie Naruto y Naruto Shippuden, fueron los miembros del grupo de ninjas conocidos como Akatsuki. Mientras que en la actual serie de Boruto: Naruto Next Generations, tenemos a un nuevo colectivo de antagonistas que son llamados la Organización Kara.

Advertencia: ¡Spoilers de Naruto y Boruto!

Sin embargo, muchos fanáticos han debatido cuál de los dos grupos de villanos es el mejor en el ámbito de “maldad”. Recordemos que al final del anime Shippuden se reveló cómo se formó Akatsuki y todo apuntó a Madara Uchiha. El objetivo que tenían, era recolectar todas las bestias con cola y cambiar el mundo a su gusto.

Akatsuki tambíen tenía miembros muy diferentes entre sí y en última instancia, este grupo y la Organización Kara comparten algo en común: ambos están ayudando a los ninjas celestiales conocidos como el Clan Otsutsuki.

Una clara diferencia, es que Kara sabe muy bien para quiénes trabajan, mientras que el grupo clásico se quedó en la oscuridad y no supo nada hasta el final (o incluso nunca se enteraron de todo lo relacionado con Zetsu).

A pesar de esto, sin duda sería interesante ver cuál de estos grupos saldría en la cima si todos tuvieran lugar en una batalla real o cuál es mejor como antagonista. ¿Qué grupo de villanos de Naruto te gusta más? Para ayudarte a decidir, aquí te presentamos algunos rasgos de cada grupo. ¡Dattebayo!

El toque personal

Akatsuki tenía una conexión mucho más personal con Naruto, Sasuke y los ninjas de Konoha, gracias en parte a miembros como Itachi Uchiha, Madara, Orochimaru y varios de los otros grandes antagonistas.

Dado que cada uno de los personajes es muy diferente entre sí, sus conexiones individuales con ciertos ninjas de la Hoja Oculta, y a veces con otras aldeas, definitivamente hicieron que algunas de las batallas fueran mucho más desgarradoras que las de Kara.

Conclusión: Kara simplemente no tiene la misma chispa, incluso con Kashin siendo un clon de Jiraiya.

Kara se siente como una imitación

Honestamente, la Organización Kara se siente como una imitación de Akatsuki en este punto, con motivaciones similares considerando sus vínculos con Otsutsuki. Presentan la idea de otro grupo de ninjas rebeldes que atacan la Aldea de la Hoja Oculta, en lugar de una nueva amenaza única para Boruto y la nueva generación.

Puede que todo esto resulte demasiado familiar para los fanáticos veteranos, e incluso los nuevos seguidores sentirán que la amenaza es un poco más sencilla y si tienen la oportunidad de ver Naruto Shippuden entenderán la diferencia.

Conclusión: Akatsuki se involucró más con el crecimiento de los shinobis de forma personal y cada nuevo capítulo destacó mucho más de las aventuras originales de Naruto.

Personalidad

Akatsuki fue un grupo lleno de color

Si bien los miembros de la Organización Kara tienen sus propias personalidades únicas, las peculiaridades y debilidades de Akatsuki realmente los hicieron diferenciarse entre sí, así como también los mantuvieron firmes en la mente de los fanáticos de la franquicia de Naruto después de su eventual derrota.

A pesar de que varios Akatsuki fueron asesinados antes del final de Shippuden, cada uno había logrado dejar una impresión en el mundo de Naruto de formas únicas. Itachi, por ejemplo, no se parecía en nada a Pain, que no se parecía en nada a Sasori, que no se parecía en nada a Deidara, y así sucesivamente.

Conclusión: Los miembros de Kara simplemente no son tan sorprendentes y muchos se parecen.

Estilo

Los integrantes de Akatsuki

Los trajes de "nube roja" de Akatsuki se han convertido en uno de los trajes más reconocibles no solo en la franquicia de Naruto, sino quizás en todo el anime. Sería difícil caminar a través de una convención de anime y no ver a alguien con este abrigo tradicional.

Conclusión: Si bien cada uno de los miembros era único, su atuendo unificador los unió a todos bajo el mismo paraguas y les hizo saber a sus enemigos que Akatsuki había llegado.

Los personajes de Akatsuki son más geniales

Akatsuki, el grupo de Pain

Itachi Uchiha, Obito, Orochimaru, Deidara, Madara Uchiha; vaya, si Akatsuki no solo tuviera los villanos más geniales del mundo ninja, y si bien la Organización Kara aún tiene que terminar su historia en Boruto: Naruto Next Generations, no parece que puedan superar a sus predecesores cuando se trata de puro factor genial.

Conclusión: Es difícil pensar que alguien considere que los villanos de Boruto superen en originalidad al legendario Akatsuki de Naruto.