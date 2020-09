Naruto: 5 personajes más DIVERTIDOS y 5 que son demasiado SERIOS

Naruto es una serie que está llena de personajes serios y divertidos, solo mira sus dos personajes principales. Sasuke Uchiha es uno de los personajes más pesimistas y eternamente serios que puedes conseguir, mientras que Naruto es todo lo contrario durante toda la primera parte del anime.

Naruto tiene personajes divertidos y serios

Sin embargo, no son los únicos, hay muchos personajes que no se toman demasiado en serio en el programa, muchos de ellos terminan siendo maestros de Naruto en algún momento. De la misma manera, hay muchos como Sasuke, a quienes nunca podrías imaginar ver contar un chiste.

10 - Divertido: Rock Lee

Foto: Rock Lee

Solo mirar la cara de Rock Lee puede mostrar qué tipo de personaje va a ser. Desde esos ojos enormes de estilo anime hasta las cejas pobladas que se posan sobre ellos, grita un personaje de alivio cómico.

En algunos casos, eso es Rock. Es un tipo que siempre puede aportar ligereza a una situación, especialmente cuando se combina con su mentor, Might Guy. Sin embargo, la mejor parte de su carácter es que sabe cuándo ponerse serio, como lo hizo contra Gaara durante los exámenes de Chunin.

9 - Serio: Sasuke

Foto: Sasuke Uchiha "Shippuden"

Hay una razón por la que Sasuke es como es . Las cosas que le sucedieron a tan temprana edad arruinarían a cualquiera. Lo convierte en un personaje interesante y un divertido rival de la eternamente optimista personalidad de Naruto.

Sigue siendo el personaje de venganza residente de la serie, sea cual sea el término que quieras usar. Tiene la perspectiva más sombría de la vida y objetivos que cambian más que algunos políticos.

8 - Divertido: Might Guy

Foto: Might Guy

Might Guy es como la versión adulta de Rock Lee. Un tonto gigante que constantemente tiene una sonrisa en su rostro. Casi siempre se le ve haciendo algún tipo de entrenamiento ridículo con su alumno o tratando de encontrar alguna manera de superar a su rival, Kakashi.

También tiene algunos de los mejores dientes del programa, capaces de cegarte con una sola sonrisa. Al igual que con Lee, a pesar de que su personalidad se presta a la comedia, sabe cuándo es el momento de ser serio (un tema recurrente). Su pelea con Madara es una de las mejores de la guerra.

7 - Serio: Ten Ten

Foto: Ten Ten "Shippuden"

A pocos personajes se les faltó tanto el respeto como a Ten Ten, un personaje cuya utilidad nunca se descubrió realmente hasta que las grandes armas ninja entraron en juego al final de la serie. Ella fue encasillada más para ser el contrapeso de Lee en el equipo de Might Guy.

Una mujer que se tomaba todo en serio y no entendía por qué Guy y Lee actuaban como lo hacían. Parte de su mundo de sueños incluso abordó esto, mostrando tanto a Lee como a Guy actuando como ella pensó que deberían.

6 - Divertido: Jiraiya

Foto: Jiraiya de niño

Se le llama el sabio pervertido por una razón. No hay una falda que Jiraiya no esté dispuesto a perseguir, ni hay una casa de baños en la que no se mire. Las mujeres son un manjar que le encanta o, mejor dicho, le gustaría, ya que tiene poco o ningún éxito con ellas.

Es el típico personaje pervertido, pero uno que ha jugado para reír todo el tiempo. Su personalidad jovial lo convierte en uno de los personajes más queridos de todo el programa, y su muerte sigue siendo una de las mejores en todo el programa.

5 - Serio: Tobirama

Foto: Tobirama, el Segundo Hokage

Si alguna vez hubo un personaje que necesitaba tomar una pastilla para refrescarse, ese era Tobirama o el segundo Hokage. En muchos sentidos, era exactamente lo opuesto al primero, uno que estaba más que dispuesto a tomar decisiones difíciles, sacrificando a los demás si eso significaba el mayor bien de la aldea.

También era un hombre que vivía de acuerdo con las leyes y reglas, sintiendo que eran necesarias para que una sociedad prosperara. Es parte de por qué tan a menudo tuvo un conflicto con los Uchiha, pensando que se ponían por encima de la aldea.

4 - Divertido: Killer Bee

El humor en el personaje de Killer Bee puede ser impredecible, algunos encuentran que sus golpes constantes son más molestos que divertidos, y a veces lo era. Sin embargo, estaba tan ridículamente hecho que no puedes evitar sonreír ante algunas de las payasadas en las que se metió.

Particularmente cuando fingió ser capturado por Sasuke solo para poder liberarse de su autoritario hermano, el Raikage. Durante una época en la que incluso Naruto había dejado de ser un bromista, Killer Bee era una necesidad.

3 - Serio: Raikage

Foto: Raikage

Ruidoso y descarado son dos formas de describir al cuarto Raikage, un hombre que tenía la personalidad y el movimiento de un luchador de los 80 y los 90. Su temperamento es extremadamente corto debido a esto, se sale de control en las cosas más pequeñas y está dispuesto a ir a extremos absolutos para salirse con la suya.

Mucho de eso también se manifestó en terquedad, como cuando amenazó con matar a Naruto para mantenerlo fuera de las manos de Akatsuki, negándose a admitir que estaba mal.

2 - Divertido: Kakashi

Foto: Kakashi Hatake

Es extraño que Kakashi sea tan alegre considerando lo doloroso que es su historia de fondo. Uno pensaría que se convertiría en alguien como Sasuke, lo que hace que su relación sea tan subestimada a lo largo de la serie.

Es un holgazán habitual que siempre llega tarde y nunca parece tan preocupado por nada, incluso parece aburrido a veces. Los momentos más divertidos con él siempre giran en torno a tratar de ver su rostro o su obsesión con la serie Icha Icha de Jiraiya.

1 - Serio: Kurotsuchi

Foto: Pierrot

Ella no tiene el papel más importante en la serie, incluso durante Boruto: Naruto Next Generations, donde se convierte en la Kage de su pueblo, pero es uno de los personajes más arrogantes que no es una villana.

TE PUEDE INTERESAR: Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

Tiene tanta seguridad en sí misma que ni siquiera puede imaginar el fracaso, algo que lleva como Kage. Cuando su genin falla en la segunda parte del examen Chunin, los regaña por ello, prometiendo entrenarlos aún más. ¿Conoces a otro personaje de Naruto que entre en esta lista?