Naruto: 5 héroes que nunca alcanzaron su objetivo (y 5 que lo hicieron)

Quizás la faceta más intrigante del universo de Naruto es la complejidad de sus héroes y sus diversas motivaciones. No hay dos personalidades iguales, y su amplia gama de ambiciones diferentes es un reflejo maravilloso de sus objetivos finales.

Desafortunadamente, no todos los héroes pudieron alcanzar su objetivo previsto según la conclusión de Naruto Shippuden. Algunas de sus historias estaban incompletas, y otras no alcanzaron su ambición por completo. Para distinguir a los que tuvieron un arco satisfactorio de los que no, exploramos algunos ejemplos de las fronteras de Konoha y más allá de ellas.

10 - Falló: Rock Lee

El objetivo de Rock Lee era eludir las inhibiciones que se le imponían debido a su ausencia de ninjutsu y genjutsu. Al perfeccionar implacablemente su taijutsu, había esperado convertirse en un igual al ninja más grande de la aldea; en otras palabras, un "shinobi espléndido" en el Universo Naruto.

Sin embargo, nunca mostró el potencial de su mentor, Might Guy, ni tendría una oportunidad decisiva para demostrar cuánto había progresado. En consecuencia, permaneció detrás de Gaara en habilidad incluso después de que el Jinchuriki del Kazekage fuera separado por la fuerza de su cuerpo.

9 - Tuvo éxito: Gaara

Inicialmente, Gaara era un aterrador solitario, amado por pocos y temido por todos. Su único respiro de una vida de soledad fue a través del sufrimiento de los demás, un sadismo que infundió en aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino en los exámenes de Chunin.

Después de su derrota a manos de Naruto Uzumaki, su vida dio un giro para mejor. Aprendió a amar a los demás (comenzando por sus propios hermanos), y debido a su profunda rehabilitación, incluso se convirtió en el Kazekage más nuevo de la Aldea de la Arena después de que se reveló que Orochimaru había vencido al anterior.

8 - Falló: Kiba

No sorprende que Naruto no fuera el único que ambicionaba ser el Hokage. Kiba también había expresado su interés en eso, comenzando en los exámenes de Chunin y creando tensión entre los dos chicos. Tanto por su poder relativamente escaso como por su falta de impulso, era una realidad que nunca se haría realidad.

Sin embargo, podríamos vislumbrar cómo sería su mandato como líder, visto a través de su sueño en medio del tsukuyomi infinito de Madara. A cada personaje de Konoha se le dio un perro, una agenda que supuso no tendría fallas.

7 - Tuvo éxito: Sakura

El objetivo de Sakura puede no haber sido el más profundo, aunque lo persiguió con diligencia en comparación con el propio Naruto. Desde que la presentaron, ella ha estado encaprichada con Sasuke, dispuesta a arriesgar cualquier cosa para ganarse su amor.

¡Spoiler! Si bien Sasuke pudo haberla abandonado después de su redención, regresaría para ver a su hija, Sarada. Esto reforzaría la idea preconcebida de Sakura de que los dos estaban destinados a ser familia y finalmente compensaría los años de sufrimiento que soportó por el bien de quien más apreciaba.

6 - Falló: Ino

La búsqueda de Sakura para ganar el corazón de Sasuke no estuvo exenta de competencia. Ella luchó con Ino por su amor física, mental y emocionalmente. Causaría una ruptura entre las dos niñas y comprometería la amistad que habían cultivado desde la infancia.

En última instancia, esta sería una rivalidad que Ino perdería, obligándola a conformarse con Sai. Aunque está feliz con su pareja, él no era el ideal inicial con el que se había propuesto tener una relación. Providencialmente, superarían su disputa en la plenitud del tiempo y regresarían al vínculo que una vez conocieron bien.

Los personajes de la serie Naruto

5 - Tuvo éxito: Hinata

Hinata tenía dos objetivos para completar al final de la serie. Tenía que demostrar su valía ante el clan Hyuga y ganarse el corazón de Naruto Uzumaki. El obstáculo detrás de ambos goles era uno en el mismo; específicamente, su naturaleza tímida y falta de confianza.

Al enfrentarse a Pain durante su ataque a la Hoja, ella cumplió ambas misiones a la vez, y fue el comienzo de lo que quizás se convertiría en la relación más importante de la serie. Si hubiera permanecido en las sombras, Boruto nunca habría existido.

4 - Falló: Sai

El mayor desafío de Sai, fue superar la incomodidad social inculcada por su problemática infancia. Su relación con Ino fue un medio excelente para solucionar este problema. Sin embargo, se mantuvo socialmente distante incluso después de su tiempo con el Equipo 7 y su separación de Danzo.

Aunque sería bienvenido en Konoha como un shinobi digno, su presencia inusual sería palpable para aquellos que interactuaran con él, desacreditando así su objetivo de integrarse a la perfección.

3 - Tuvo éxito: Kushina

Las intenciones de Kushina para Naruto han sido claras desde que apareció por primera vez en la serie. Quería una vida en la que fuera aceptado, querido y próspero, tal como la mayoría de las madres desearían de sus hijos. Dado que murió poco después de su nacimiento, no tendría la oportunidad de garantizar esta realidad ella misma.

Sin embargo, debido a un providencial golpe de fortuna (y la conducta naturalmente carismática de Naruto), pudo convertirse en el ninja ideal que ella había esperado enfáticamente que pudiera ser. Cuando el Edo Tensei de Minato comenzó a expirar, el joven Uzumaki se aseguró de que su padre le entregaría su estatus por él.

2 - Falló: Sasuke

Analizando las motivaciones de Sasuke durante su mandato como héroe, uno podría suponer que lo logró. Este personaje de Masashi Kishimoto se esforzó por crecer en poder para poder matar a su hermano mayor, y eso es exactamente lo que hizo.

Sin embargo, su verdadero objetivo era vengar a su familia y clan, y después de la muerte de Itachi, se dio cuenta de que no era tan directamente responsable como había asumido al principio. Después de descubrir que Danzo era el culpable, volvería su atención hacia él y la Hoja, por lo que terminaría su carrera heroica con el fracaso (incluso si tuviera su venganza).

1 - Tuvo éxito: Naruto

Naruto se convirtió en el Séptimo Hokage

La Verdad Noticias informó anteriormente, que el tema central detrás del anime de Naruto es que su protagonista principal quería convertirse en el Hokage. Nacido sin padres y con un monstruo diabólico sellado dentro de su cuerpo, esto parecía una ambición imposible.

Sin embargo, con suficiente resistencia y honor, fue capaz de ganarse los corazones y las mentes de los habitantes de Konoha una batalla a la vez, reclamando el manto que merecía poco después de la conclusión de la guerra. Naruto demostró que uno podría alcanzar sus sueños independientemente de las circunstancias que rodearon su nacimiento.