Naruto: 5 Ninjas que Pueden Derrotar a Hashirama

Hashirama Senju es el primer Hokage de la Hoja Oculta. Jugó un papel crucial en la colocación de los cimientos de la Hoja Oculta y en realidad creó el pueblo con la ayuda de su Liberación de Madera. Ganó el epíteto de "Dios de Shinobi", debido a su poder demente.

Durante su vida, Hashirama Senju nunca fue derrotado y ninguna persona logró superarlo.

Hashirama estaba armado con el increíble Wood Release, que es uno de los Kekkei Genkai más fuertes que existen. Le permitió dominar a las bestias de cola y aplastar a un Susanoo de cuerpo entero. Con los años, muchos ninjas iban y venían, pero sólo unos pocos podían compararse con el poderoso Hashirama Senju.

Naruto Uzumaki

Es el actual Hokage de la Hoja Oculta. Las hazañas de Naruto son mucho mayores que las de cualquier otro ninja. Podría decirse que fue el individuo más importante en la Cuarta Gran Guerra Ninja. En términos de fuerza y resistencia, Naruto no tiene parangón.

Ha vencido a varios personajes fuertes a lo largo de toda la serie. Es sin duda el ninja más fuerte de todos los tiempos y superar a Hashirama sería un paseo por el parque para él.

Sasuke Uchiha

Sasuke recibió una gran bendición de Hagoromo Otsutsuki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Hagoromo compartió la mitad de sus poderes con Sasuke, lo que le permitió despertar al Rinnegan. Sasuke ya tenía el Eterno Mangekyou Sharingan y ganar el Rinnegan sólo lo hizo más poderoso.

El Rinnegan le otorgó la capacidad de moverse a través de las dimensiones y la capacidad de cambiar de lugar con un objeto en un instante. No hay duda de que Sasuke puede acabar con Hashirama, ya que fue fácilmente capaz de abrumar a Six Paths Madara.

Madara Uchiha

Es uno de los ninjas más venerados de todos los tiempos. Madara fue el rival de Hashirama durante mucho tiempo, a quien nunca logró derrotar, sin embargo, todo eso cambió cuando Madara fue reanimado.

Con el Rinnegan, Madara aniquiló por completo la Alianza Ninja. Cuando se convirtió en el jinchuriki de los Diez-Tails, Madara alcanzó un nivel totalmente diferente. Podía usar todas las técnicas del Rinnegan y también podía usar otros Kekkei Genkai.

Might Guy

Might Guy es el mejor usuario de taijutsu en Naruto. Como Guy no tenía talento para el ninjutsu, se centró únicamente en el taijutsu. Aprendió sobre el taijutsu de su padre, Might Dai. Su padre también le enseñó a usar las Ocho Puertas Interiores.

Las ocho puertas interiores otorgan al usuario una cantidad insana de fuerza y velocidad. Es muy probable que Guy ni siquiera necesite abrir la octava y última puerta para vencer a Hashirama Senju.

Hiruzen Sarutobi

Hiruzen Sarutobi fue sólo el segundo ninja en ser llamado el "Dios de Shinobi". Se entrenó bajo Hashirama y Tobirama cuando era un niño. Hiruzen es uno de los pocos ninjas que podrían usar los cinco lanzamientos de la naturaleza. Los aficionados nunca fueron capaces de ver a Hiruzen luchar en su mejor momento. Luchó contra Orochimaru y el reanimado Hokage durante Konoha Crush.

A pesar de ser viejo, Hiruzen logró sellar el Hokage reanimado, así como los brazos de Orochimaru. Es bastante evidente que en su mejor momento Hiruzen no tendría problemas en tratar con Hashirama.