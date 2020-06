Naruto: 10 transformaciones del anime a lo largo de los años

Lo ames o lo odies, Naruto como anime ayudó a introducir una nueva generación de fanáticos al género, de la misma manera que lo hizo Dragon Ball Z. Fue un éxito tan grande que llevó a engendrar una serie de spin-off con Boruto que continúa contando historias del personaje que todos conocemos y amamos.

Con los años, el anime ha cambiado, principalmente para mejor. Al igual que con muchas historias, creció, volviéndose menos infantil y mucho más maduro, lidiando con algunos temas bastante oscuros a veces. Muchos de los villanos fueron memorables, todos tenían mucha más profundidad que muchos malos de Shounen, un género de manga y anime dirigido principalmente a adolescentes entre 12 y 18 años.

Mejor animación

Este es un hecho para casi cualquier anime que no se llame Seven Deadly Sins. Su estilo de animación está destinado a mejorar con los años. Naruto no es una excepción, el salto desde los primeros episodios hasta el final de Shipudden es discordante, todo fluye mucho mejor, desde la forma en que los personajes se mueven hasta las escenas de lucha. Eso continuó en Boruto en su mayor parte, el anime es genial de ver, incluso si la historia deja un poco que desear en algunos lugares.

Peleas estilizadas

No hay duda de que Naruto tuvo buenas peleas al comienzo de la serie, Zabuza y Haku trajeron las sensaciones temprano, y Rock Lee vs. Gaara es increíble, pero Shipudden simplemente subió la apuesta. Las peleas no solo fueron mejor animadas, sino que también fluyeron mejor y fueron muy estilizadas. Desde Pain contra Naruto hasta los Kages contra Madara y Might Guy contra Madara, todos seguían subiendo la apuesta y empujando el sobre más y más.

Las peleas fueron gran parte del anime, Naruto.

Historias más oscuras

A medida que avanzó la serie, la historia comenzó a oscurecerse más y más, como ocurre en cualquier serie de larga duración. A medida que su audiencia envejece, debe hacer lo mismo con ellos, y Naruto lo hace maravillosamente.

Personajes más maduros

Esto lleva un poco más lejos de la historia que se vuelve más oscura, pero los personajes crecieron cada vez más a medida que la serie creció. Esto no estaba más en exhibición que la increíble historia entre Itachi y su hermano Sasuke. Hay una razón por la que Itachi es considerado un personaje tan genial, la forma en que Kishimoto tejió su historia a lo largo de la serie fue fantástica. Sasuke creció para aceptar la verdad de lo que sucedió con su clan y del verdadero amor de su hermano por él. Fue bastante desgarrador.

Más villanos

Había más villanos a medida que avanzaba la serie, utilizando menos del típico motivo del bien contra el mal. Claro que todavía había villanos que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta, pero muchos de ellos en su núcleo solo querían lograr la paz.

Cuanto más nos adentramos en la historia de las naciones, la Aldea Oculta de la Hoja resultó tan mala como algunos de los antagonistas. La historia de Nagato y Konan juega muy bien con eso, al igual que la de Danzo. Todo esto se mezclaba perfectamente con lo que Naruto representaba como personaje, su capacidad para unir verdaderamente a las personas es única.

Los villanos de las últimas temporadas son más complicados.

Mejor relleno

Filler y Naruto van de la mano, lo que lleva una cantidad de tiempo impío a través de Naruto y Shippuden. Si ejecuta los números, en ambos, tomó cerca del 45% de toda la serie, lo que es una locura. Un poco de relleno aquí y allá es aceptable, pero Naruto realmente lo exageró.

Afortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, el relleno comenzó a ser soportable y, a veces, era realmente bueno. El arco de Chikara o Poder se distingue en ese sentido, produciendo una pelea de aspecto bastante impresionante entre la hidra de arriba y Naruto.

Spinoffs

El hecho de que se convirtiera en un spin-off con los hijos del personaje es una prueba de cuán popular es el anime y cuánto ha cambiado a lo largo de los años. El mundo entero que los rodea ha cambiado ahora, la tecnología comienza a hacerse más frecuente que nunca, eliminando parte del aspecto feudal de Japón con el que comenzó la serie. El cambio en los personajes principales muestra la longevidad que tiene este mundo, teniendo tantas vías para contar historias tanto ahora como en el futuro.

Villanos bien redondeados

Por grandioso que fuera Orochimaru, no tenía el mismo nivel de profundidad que algunos de los villanos que vinieron después que él. Sigue siendo uno de los mejores villanos de toda la serie, siendo realmente espeluznante con su tiempo en la pantalla. Personajes como Pain, Itachi e incluso Madara solo tenían esa capa extra que les permite ver desde su punto de vista. No todos los villanos necesitan eso, por supuesto, pero hay una razón por la que Thanos es alabado como un villano en el MCU. Puede simpatizar con sus puntos de vista, incluso si sus medios siguen siendo malos.

Gran edificio del mundo

La construcción del mundo a medida que avanzó la serie fue fantástica, desde ver a las otras naciones y sus Kages posteriores hasta la existencia de los Diez Colas. A medida que avanzábamos, todo lo que recibimos de pequeños detalles al principio se amplió, nunca nos arrojó toda la información a la vez, sino que nos dio pequeños gustos. Sin embargo, algunos flashbacks de odio, esas secuencias ayudaron a construir el mundo, haciéndonos entender cómo pensaban algunos de los personajes más antiguos.

Naruto es un mejor personaje

La progresión del personaje de Naruto es clave para la franquicia y lo que la hace tan buena. Incluso el mayor admirador de la serie admitiría que Naruto era un poco molesto al comienzo del espectáculo.

Naruto Uzumaki es uno de los personajes más potentes del anime.

Su actitud tonta y despreocupada estaba en desacuerdo con la historia, pero a medida que avanzaba, maduró junto con ella. Se convirtió en un personaje que aquellos en ese universo respetarían y seguirían lógicamente, su habilidad para hablar mal de los villanos y hacerles ver que la luz era genial (aunque un poco usada en exceso). Al final de Shippuden, se había ganado el derecho de ser Hokage entrando en Boruto.