Naruto: 10 poderes que nunca supiste que tenía Sasuke Uchiha

Sasuke es el shinobi más fuerte del mundo de Naruto, siendo Naruto el único lo suficientemente fuerte como para rivalizar con él en combate. Siendo un Uchiha, Sasuke fue un prodigio desde sus días de infancia y con los años se volvió varias veces más fuerte.

Gracias a su increíble uso de Sharingan, ha acumulado un arsenal de ninjutsu, la mayoría del cual se muestra en la serie. Sin embargo, hay algunas técnicas de Sasuke que incluso los mayores fanáticos del anime no saben que posee, y aquí hay una lista de 10 de esos poderes.

1. Shinra Tensei

Una de las habilidades ofrecidas por el Rinnegan es Shinra Tensei, un poder utilizado a través del Camino Deva. Gracias a que Sasuke lo obtuvo durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, también logró hacerse con esta habilidad.

Si bien Sasuke aún no ha usado este poder en la historia, el hecho de que pueda acceder al Camino Deva para usar técnicas como Chibaku Tensei es una prueba de que, de hecho, también es capaz de usar Shinra Tensei.

2. Bansho Ten'in

Otra aplicación del Camino Deva del Rinnegan, Bansho Ten'in permite al usuario tirar de las cosas hacia sí mismo con una fuerte fuerza gravitacional. Este poder es lo opuesto a Shinra Tensei pero es igual de letal, si no más.

Bansho Ten'in no ha sido utilizado por Sasuke en el manga, sin embargo, en el anime, hizo uso de este poder durante su lucha contra Naruto Uzumaki y procedió a apuñalar a sus clones de sombras con su técnica Honoikazuchi.

3. Jutsu Reemplazo de Cuerpo

Al adquirir esta técnica después de derrotar a Orochimaru en su escondite, Sasuke Uchiha ganó el poder de usar un ninjutsu de sustitución único que le permitió escapar de situaciones difíciles y también curar sus heridas por completo, ya sea una extremidad cortada o algo peor.

Si bien esta técnica es increíblemente útil, reduce en gran medida las reservas de chakra del usuario, lo que es una gran desventaja. Sasuke fue visto usándolo en la batalla contra Itachi Uchiha cuando los hermanos finalmente se enfrentaron.

4. Liberación de Agua

Sasuke ha tenido una gran habilidad con las técnicas de ninjutsu estilo rayo y fuego, sin embargo, ese no es el alcance de sus tipos de naturaleza. A medida que avanzaba la serie, Sasuke también obtuvo acceso al Jutsu Liberación de Agua.

Por si fuera poco en Sasuke Shinden se lo ve usando el Jutsu Muro de Agua, lo que demuestra su control sobre este poderoso estilo de la naturaleza.

5. Liberación de Viento

Al igual que Forja de Agua, Sasuke también tiene acceso al ninjutsu Liberación de Viento. El uso de esta naturaleza le permite manipular el chakra del estilo del viento e infundirlo en su Jutsu para aumentar su poder de vanguardia y destructivo.

Sasuke también es un usuario del Sharingan, por lo que, para él, usar técnicas de estilo de viento de otras personas no es un desafío. Hasta ahora, solo ha usado esta técnica una vez, lo que implica que todavía necesita trabajar más en ella.

6. Liberación de Pseudohielo

En Sasuke Shinden se ve a Sasuke Uchiha capaz de usar un Jutsu similar a Liberación de Hielo donde usa Liberación de Agua y luego lo enfría a temperaturas extremadamente bajas usando Liberación de Aire, dando lugar al Hielo.

Konohamaru Sarutobi está asombrado por esto y se refiere a Sasuke como un usuario de Liberación de Hielo con asombro, sin embargo, según Sasuke, aunque este Jutsu es impresionante, todavía está lejos de dominarlo. No obstante, Sasuke posee la capacidad de usar pseudo Liberación de Hielo.

7. Liberación de Tierra

Sasuke es un usuario capaz de dominar todas las transformaciones de la naturaleza en la serie Naruto y para él, Liberación de Tierra no es diferente. Esta naturaleza le permite hacer uso de técnicas para manipular la tierra, como la técnica Pared de Tierra.

Si bien su habilidad con esta naturaleza probablemente no sea tan avanzada, ciertamente está por encima del nivel de un usuario promedio del poder. Además, Sasuke también puede copiar técnicas de estilo terrestre de alto nivel gracias a su Sharingan.

8. Jutsu Clon de Sombras

Una de las técnicas de marca registrada del rival de Sasuke, Naruto Uzumaki, Clon de Sombras le permite a uno producir un clon real de sí mismo dividiendo igualmente su chakra.

El uso repetitivo de esta técnica, conocida como Multiclones de Sombras, está clasificado como prohibido ya que reduce severamente las reservas de chakra. Sasuke Uchiha fue visto utilizando este poder en la serie Boruto cuando entrenó a Boruto Uzumaki.

9. Genjutsu: Rinnegan

Se sabe que todos los miembros del clan Uchiha son excepcionalmente hábiles en Genjutsu, gracias a su control inmaculado sobre el Sharingan. Sasuke Uchiha ha logrado dar un paso más allá y ha aprendido a usar Genjutsu: Rinnegan.

Como sugiere el nombre, le permite lanzar un Genjutsu con su Rinnegan. Cuando se usó durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, demostró ser lo suficientemente poderoso como para contener a las nueve Bestias de Cola en un instante.

10. Camino Asura

Siendo un usuario de Rinnegan, Sasuke también tiene acceso al Camino Asura. Este poder permite al usuario invocar armaduras y varias armas mecánicas. Sasuke Uchiha aún no ha usado este poder en la historia, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda.

De hecho, también puede usar este poder para colocarse un brazo protésico, sin embargo, esa es una idea que no parece gustarle demasiado. En el futuro, podríamos ver a Sasuke haciendo uso de este poder contra algún enemigo.