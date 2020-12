Naruto: 10 personajes que eran más PODEROSOS de lo que parecían

Con muchos diseños únicos, la estética del amplio y diverso elenco de Naruto difiere dramáticamente. A menudo, cuanto más intimidante puede parecer un personaje, mayor poder posee como se ve a través de Gaara, Madara y Sasuke Uchiha, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, este no es el caso exclusivo. Algunos shinobi poseen mucho más poder de lo que su presencia no imponente podría sugerir. Al reconocer a estos ninjas por la fuerza a su disposición, somos más capaces de apreciar el hecho de que no todo es lo que podría parecer de inmediato, especialmente en un mundo tan sofisticado y vasto como el del anime.

Danzo Shimura personaje del anime de Naruto

La apariencia física de Danzo Shimura no podría ser más decepcionante. Además de ser un anciano con cicatrices de batalla, uno de sus brazos está atado en un yeso, prefiriendo cojear entre destinos usando un bastón.

Como líder de Root, su comportamiento es un engaño intencional. No está lisiado como sugieren sus vendajes; en cambio, esconde el brazo de Izanagi, un apéndice que almacena docenas de Sharingans que pueden influir en el resultado de una pelea y otorgarle muchas oportunidades para derrotar a su oponente. Con su habilidad para usarlo, estuvo a punto de derrotar a Sasuke Uchiha, uno de los personajes más poderosos de la serie.

Danzo Shimura Un Anciano Que Esconde Una Enorme Colección De Sharingans en Naruto.

Sakura Haruno personaje del anime de Naruto

Apareciendo como un ninja médico estándar, no hay nada fascinante en el diseño de Sakura. Su modesto atuendo implica mucha menos fuerza de la que realmente es capaz de desatar.

Habiendo entrenado con Tsunade, su fuerza física es comparable a la de su mentor. Ella fue una de los pocos mortales que capturó a Kaguya sin la increíble bendición de Hagoromo o cualquier condición sobrenatural para ayudarlos en su batalla. Su capacidad de permanecer remotamente viable con el resto del Equipo Siete a pesar de estas circunstancias implica lo impresionante que es una guerrera.

Sakura Haruno Entrenada Por Tsunade Para Maximizar Sus Capacidades Físicas en Naruto.

Might Guy personaje del anime de Naruto

Con una sonrisa de caricatura y un peinado casi igualmente ridículo para combinar, Might Guy se usó con frecuencia como un dispositivo cómico al principio de la serie. Sin embargo, su potencial se demostró durante sus batallas contra Kisame y Madara, alcanzando escalones con los que su alumno nunca podría soñar.

En su forma de la Octava Puerta, es capaz de patear el aire con tanta fuerza que dobla el espacio y habría detenido con éxito a Sage Mode Madara si no fuera por el tiempo limitado que pudiera mantener su fuerza. Incluso después de su derrota, el shinobi caído reconocería su habilidad marcial incomparable.

Might Guy Tiene una sonrisa encantadora que oculta el verdadero poder de sus ocho puertas en Naruto.

Onoki personaje del anime de Naruto

Como un hombre envejecido, parecido a un enano, Onoki era posiblemente el combatiente más bajo de las Fuerzas Aliadas Shinobi. El Tsuchikage se quejaba constantemente de la tensión ejercida sobre su espalda, lo que implicaba que podría ser tan vulnerable físicamente como sugiere su apariencia.

Eso no podría estar más lejos de la verdad. Su fuerza y jutsu fueron suficientes para detener un enorme meteorito que Madara había tenido la intención de usar para exterminar a todo un ejército de shinobi. Aunque Gaara ayudaría en sus esfuerzos, el Tsuchikage soportó la peor parte del ataque y lo sobrevivió.

Onoki Un pequeño anciano con dolor de espalda que detuvo al meteorito de Madara en Naruto.

Gengetsu Hozuki personaje del anime de Naruto

Gengetsu era el antiguo Kirigakure de la Aldea de la Niebla, luciendo un peinado ridículo y una túnica extravagante que desmentía su habilidad en la batalla. Pudo crear un clon que cobró fuerza a medida que se movía, y eventualmente detonó todo a su paso solo para renacer nuevamente.

Desde que resucitó a través del Edo Tensei, su cuerpo inmortal también lo hizo extremadamente frustrante para derrotar, incluso si instruía a sus oponentes sobre cómo vencerlo durante la duración de la pelea.

Gengetsu Hozuki Viste una túnica extravagante que contradice su verdadera fuerza en Naruto.

Nagato personaje del anime de Naruto

A pesar del impresionante poder que ejercían los caminos de Pain, el propio Nagato era la cáscara retorcida de un hombre cuyos huesos le atravesaban las costillas. Sostener su jutsu había destruido completamente su cuerpo, reduciéndolo a la forma miserable que Naruto vio en su primer encuentro.

No obstante, posee todos los poderes aterradores del Rinnegan, demostrados tanto en las peleas en Konoha como después de su resurrección de Edo Tensei. Rebosante de vitalidad, la forma demacrada de Nagato contradice sus capacidades, especialmente porque ya no está limitado por los drones que manda para hacer sus órdenes.

Nagato es un hombre lisiado que operaba secretamente detrás de Los Seis Caminos Del Dolor.

Sasori personaje del anime de Naruto

Fuera de su monstruosa forma encorvada, el verdadero "rostro" de Sasori es sólo un reflejo superficial de sí mismo. Había reemplazado cada parte de su cuerpo excepto su corazón hace mucho tiempo, demostrando que el shinobi es efectivamente inmortal.

Esto le otorga una apariencia más vivaz y juvenil de lo que su historia empapada de sangre podría sugerir. Por ligero y magro que parezca su cuerpo, alberga decenas de armas mortales con las que vencer a sus oponentes, incluidas hojas de afeitar y lanzallamas, entre muchas otras. La semejanza de Sasori con el niño que Chiyo una vez conoció la hizo sentir más en conflicto acerca de matarlo, aunque eso no la detendría.

Sasori su apariencia juvenil a pesar de convertir su propio cuerpo en un arma mortal en Naruto.

Haku personaje del anime de Naruto

A pesar de sus delicadas características, Haku tiene la fuerza necesaria para servir adecuadamente a su maestro, Zabuza. Puede crear una pared de espejos helados, saltando de un refugio a otro y acribillando a sus objetivos con armas de agujas.

Su aparición facilitó que Naruto confiara en él en su primer encuentro, incluso si finalmente no influiría en su lealtad a su maestro. La afiliación de Haku con Zabuza es particularmente trágica considerando su amabilidad, amabilidad y el desperdicio de potencial que eventualmente resultó ser su desaparición.

Haku su rostro inocente con técnicas de hielo letales en Naruto.

Jugo personaje del anime de Naruto

Por lo general, el personaje de Jugo aparece como un joven fornido de pelo naranja. Primero debutó como subordinado de Sasuke, sirviendo como un amigo fiel cuya conducta gentil contrastaba con la del vengador. Se comunicaba constantemente con los animales, demostrando su espíritu amable y su alma tranquila.

Sin embargo, es capaz de convertirse en un bruto sediento de sangre, uno que puede soportar un kunai infundido de chakra en la cara sin siquiera estremecerse. En este estado, su grueso caparazón y sus músculos mejorados lo convierten en una fuerza de la naturaleza increíblemente difícil de vencer. Considerando cuánto contrasta su lado monstruoso con el humano, su potencial de violencia es sorprendentemente desgarrador.

Jugo es un ninja gentil que ataca cuando se enfurece en Naruto.

Kabuto Yakushi personaje del anime de Naruto

Presentado por primera vez como un ninja médico, Kabuto era capaz de representar una seria amenaza tanto contra Naruto como contra Tsunade a pesar de su capacidad limitada para canalizar chakra en sus puños como bisturís. Lo convirtió en un desafío mayor de lo que su físico estudioso y delgado podría sugerir.

Esto solo mejoraría después de su evolución durante el manga Shippuden, donde su cuerpo se puso pálido y confundido como el de una serpiente. Si bien uno podría suponer que sus propios experimentos lo estaban destrozando, en realidad había alcanzado un poder más allá de los sueños más salvajes de su maestro, lo que obligó a Itachi y Sasuke a pensar con ingenio para derrotarlo.

Kabuto Yakushi es un ninja médico ingenioso que representó una amenaza para Naruto, Tsunade Y Los Hermanos Uchiha en el manga.

