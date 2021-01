Naruto: 10 novelas ligeras y manga spin-off esenciales que debes leer

El anime conocido como Naruto es una serie que captó la atención de los fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, el universo de Konoha creado por Masashi Kishimoto no terminó con el manga. Más bien, el mundo continuó expandiéndose a través de otros medios, como novelas ligeras y manga spin-off publicados por Viz Media.

Muchas de estas novelas se centran en ampliar la comprensión de los personajes por parte de la audiencia, dando voz a sus pensamientos y perspectivas. Los fanáticos pueden ampliar su comprensión del Narutoverse a través de estas diversas formas, sumergiéndose una vez más en el mundo de los ninjas, las bestias con cola y el sueño de convertirse en Hokage.

Sasuke's Story: Sunrise

El mejor amigo y rival de Naruto ha reflexionado mucho sobre sus elecciones y está avanzando con más claridad junto con el deseo de restituir a su aldea. Sunrise es una novela ligera que se centra en el viaje de Sasuke después del final de la serie original. Los lectores lo siguen mientras el uchiha investiga a Kaguya y protege la aldea de las sombras.

En su viaje, Sasuke escucha un rumor de un grupo llamado Dark Thunder y es reclutado para ayudar a evitar que este grupo cause más destrucción y muerte. Los fanáticos pueden disfrutar de un vistazo poco común a la mente del último Uchiha mientras emprende su viaje hacia la expiación.

Boruto: Naruto Next Generations

Ukyo Kodachi y Masashi Kishimoto continúan expandiendo el universo de Naruto a través de los ojos de la próxima generación de ninjas en Boruto. El hijo de Naruto asume el papel de protagonista en este manga lleno de acción que cautivó y emocionó a los fanáticos de todo el mundo.

Acompañado de sus compañeros, Sarada y Mitsuki, Boruto está listo para comenzar su propia aventura. Sin embargo, a diferencia de Naruto, él no tiene interés en convertirse en Hokage. Los personajes favoritos de los fanáticos hacen muchas apariciones a lo largo del manga, como Sasuke, Kakashi y, por supuesto, la generación que creció con Naruto.

Sakura's Story: Love Riding On The Spring Breeze

La inteligente y poderosa kunoichi del Equipo 7 tiene su propia historia en esta novela ligera. Sakura está trabajando duro como ninja médico después de la Cuarta Guerra Shinobi, cuidando a niños enfermos y desplazados. Sin embargo, su mundo se pone patas arriba cuando le llega la noticia de que Sasuke fue visto conspirando con un grupo de ninjas rebeldes para atacar Konoha.

Esta novela brinda a los lectores una idea de la mentalidad de Sakura después del final de la serie. Con Sasuke desaparecido, Sakura se queda preguntándose acerca de su relación, pensando en su pasado y esperando poder limpiar su nombre para que puedan tener un futuro.

Naruto: The Seventh Hokage And The Scarlet Spring

Ambientado entre el final del manga original de Naruto y el comienzo de Boruto: Naruto Next Generations, este manga sigue a Sarada Uchiha, la hija de Sasuke y Sakura, mientras intenta encontrar quién es su verdadera madre.

Después de encontrar una foto de Sasuke con otra mujer, Sarada comienza a dudar de que Sakura sea su madre biológica, y viaja para encontrar a Sasuke para descubrir la verdad. Este manga ofrece a los lectores un adelanto de los personajes principales de Boruto y ayuda a definir la extraña relación que Sakura tiene con Sasuke. La Verdad Noticias te recuerda que la serie ya adaptó este manga al anime.

Itachi's Story: Daylight

Los lectores siguen a Itachi desde la infancia hasta el momento en que es aceptado como Anbu, y aprenden del oscuro plan que el Clan Uchiha tiene para Konoha en esta novela ligera. Itachi siempre ha sido un misterio, con su pasado envuelto en preguntas. Esta novela arroja luz sobre esas preguntas.

La novela comienza con Itachi cuando era un niño pequeño y, a medida que crece, también lo hace la comprensión del lector de por qué tomó las decisiones que tomó en Naruto. La novela ligera humaniza a Itachi de una manera que el manga a menudo no podía. Cualquier fanático de Itachi sería negligente en dejar pasar esta oportunidad de explorar la mente del prodigio Uchiha.

Naruto - Mission: Protect The Waterfall Village!

El equipo 7 sale de Konoha en esta aventura de novela ligera. Naruto, Sasuke y Sakura, junto con su sensei, Kakashi, tienen la tarea de escoltar al líder de la aldea Waterfall de regreso a casa. Sin embargo, cuando Kakashi es llamado repentinamente y el Equipo 7 se queda sin su maestro, la aldea de Waterfall es atacada.

Esta emocionante novela está llena de acción, sorpresas y, por supuesto, ¡ninjas! Los lectores seguirán al Equipo 7 'mientras se encuentran en una misión mortal, y Naruto, Sasuke y Sakura deben adaptarse rápidamente para luchar por su cuenta. ¿Lo conseguirán o el tesoro de la aldea de la cascada caerá en manos del enemigo?

Shikamaru's Story: A Cloud Drifting In The Silent Dark

El primero del grupo Genin en ser promovido, la personalidad perezosa de Shikamaru junto con su alta inteligencia y habilidades avanzadas lo han posicionado como el favorito de los fanáticos en muchas encuestas. Ahora, los lectores pueden echar un vistazo a la mente del genio ninja mientras se embarca en una misión en La tierra del Silencio.

Después de que innumerables ninjas desaparecen, incluido el favorito de los fanáticos, Sai, Shikamaru es enviado en una misión para investigar las desapariciones. Los fanáticos no querrán perderse esta emocionante historia. ¿Encontrará Shikamaru a Sai y al ninja desaparecido, o también será reclamado por The Land Of Silence?

Naruto: Innocent Heart, Demonic Blood

Esta novedosa adaptación del primer arco de anime es perfecta para cualquier fan que haya disfrutado de las intensas batallas entre el Equipo 7, Zabuza, y su subordinado, Haku. Esta novela es fiel a la serie, y los fanáticos no encontrarán mucho material nuevo para el arco.

Revive la conmoción del Equipo 7 cuando de repente se convierten en guardaespaldas de Tazuna, el Constructor de Puentes, y deben mantenerlo con vida mientras Zabuza, el Demonio de la Niebla, intenta detenerlo por todos los medios posibles.

Chibi Sasuke's Sharingan Legend

Este manga de broma sigue a Sasuke en su viaje durante la época de Naruto Shippuden. Sin embargo, mientras que la historia de Sasuke en el manga devastó, frustró y, en ocasiones, calentó los corazones de los fans, este manga se centra en la diversión y la tontería desenfadadas.

¡Mira a Sasuke luciendo un afro, pelea de almohadas, conviértete en un Nintuber, trata de resolver la gran trampa del pudín y mucho más! Esta serie de manga hará que los fanáticos se rían a carcajadas al ver al último Uchiha bajo una luz completamente diferente. Con ilustraciones divertidas y muchas bromas en el camino, ¡este manga es necesario para los fanáticos de Sasuke!

1 - Naruto's Story: Family Day

Esta divertida y caprichosa novela ligera sigue a Naruto y Sasuke, así como a personajes menos vistos como Kiba, Shino y Choji, mientras celebran el Día de la Familia. Naruto trata de equilibrar dormir bien por la noche y conseguirle a su hija Himawari un muñeco de Kurama.

Mientras, Sasuke intenta desesperadamente conectarse con su hija Sarada, lo que lo lleva a sentirse avergonzado más de una vez. Esta divertida historia es una gran opción para los fanáticos que quieren disfrutar de una historia alegre del universo Naruto que promete risas y algunos momentos conmovedores.

