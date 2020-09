Naruto: 10 increíbles cosplay de Tenten IDÉNTICOS a ella

El elenco principal de shinobis jóvenes y en crecimiento que los espectadores siguen a lo largo de Naruto no solo tiene personalidades increíblemente vibrantes y fuertes, sino también una estética memorablemente icónica.

Uno de esos personajes es Tenten, compañera de escuadrón de Lee y Neji, que solía aspirar a ser como Lady Tsunade antes de darse cuenta de que no tenía el control de chakra necesario. Esto no le impidió dedicarlo todo a su entrenamiento independientemente, y terminó siendo una de las maestras de armas más versátiles de la serie.

Es una chica ferozmente independiente que odia la noción de que las mujeres no pueden desempeñarse tan bien como los hombres, lo que la convierte en una de las hembras más fuertes de la serie. Aunque ciertamente no recibió tanta atención en pantalla como se merecía, no le impidió capturar los corazones de los fanáticos de todos modos.

Postura De Lucha

Tenten es una luchadora increíblemente capaz que utiliza principalmente ninjutsu de espacio-tiempo, una forma de invocación, para almacenar una gran cantidad de diversas armas con las que abrumar a su oponente.

La pose de KayLynn Syrin como Tenten aquí es simplemente sorprendente, emitiendo el aire de que sus ojos están fijos en un oponente que está a punto de atacar, dados los signos de las manos también.

Cada parte de su cosplay está magníficamente hecha, y el fondo combinado con su pose dinámica hace que la toma general sea una verdadera alegría visual.

Tenten de Naruto en pose para luchar

Momento De Relajación

Aunque Tenten es de las que lo dan todo cuando se trata de entrenamiento shinobi, eso no significa que ella no valore sus días libres también. Si bien Might Guy y Rock Lee pueden tener la energía para nunca descansar un momento, Tenten es una que sabe descansar cuando se siente cansada.

Esta toma de descanso de la muerte fría retrata bastante bien ese lado de ella, y el fondo de hierba funciona bien, ya que podría verse como el campo de entrenamiento en el que los estudiantes pasaron mucho tiempo en sus primeros días. Para colmo, su disfraz se ve increíblemente preciso y cómodo.

Tenten de Naruto en pose de relajación

La Kunoichi Más Dura

Lo único más impresionante que un cosplayer interpretando a la perfección a su personaje es mostrar su capacidad para recrear perfectamente dos, y Raylee cos no podría haber hecho un mejor trabajo al respecto.

Todo sobre sus interpretaciones de Tenten y Sakura es simplemente fenomenal, desde las pelucas y el maquillaje hasta las poses y expresiones reales. Ambas actitudes feroces y decididas están en plena exhibición, junto con su estilo ofensivo preferido.

Incluso si uno no estaba familiarizado con ellos, está bastante claro que el dominio de las herramientas ninja de Tenten y la fuerza bruta de Sakura definen partes de sus personajes.

Shuriken En El Listo

En Naruto: The Last,& muchos de los shinobi favoritos de los fanáticos que los fanáticos habían estado siguiendo a lo largo de los años recibieron diseños actualizados, muchos de los cuales se convirtieron en un éxito instantáneo.

Uno de los mejores éxitos tuvo que ser Tenten, y la pasión y el amor de chibi katy por la nueva apariencia del maestro de armas se muestra en este mini-set.

Cada parte de su cosplay se ve fantástica, desde el atuendo hasta el peinado preciso de su cabello. Incluso menciona en la descripción que al disfrazarse de ella, está cumpliendo con su deber y le da a Tenten más tiempo de pantalla que se merecía, lo que es un guiño bastante lindo a lo infrautilizado que está su personaje.

Sonrisa Brillante

Tenten es una chica curiosa que definitivamente es lo suficientemente brillante como para estar al lado de prodigios como Neji y trabajadores increíblemente dedicados como Lee.

Aunque no tenía lo necesario para cumplir su sueño original de ser un médico-ninja, tenía la ambición y la confianza para encontrar su propio camino y seguirlo sin falta.

Esa personalidad brillante e imparable se reconoce instantáneamente en esta toma de sunny day life , ya que su expresión es de determinación esperanzada. Cada parte de su cosplay real también se ve fantástica, y tener la pose hace que parezca que está en los árboles es un buen toque.

Tenten de Naruto tiene una hermosa sonrisa

Muy Dispersos

No hay ningún otro shinobi que pueda igualar el dominio y la pasión de Tenten por las herramientas ninja, especialmente cuando es mayor y tuvo más tiempo para perfeccionar sus habilidades.

Ambos rasgos de ella están en plena exhibición en la foto de ella de maivan , con su pose bien golpeada, expresión de acero y las diversas herramientas ninja esparcidas por el suelo a su alrededor.

Parece que acaba de terminar de hacer una demostración magistral de sus técnicas de invocación, y ciertamente merece sentirse tan segura como parece.

Tenten de Naruto es una guerrera muy dispersa

Sonrisa Maliciosa

No hay nada en el mundo que Tenten pueda amar más que sus herramientas ninja , y enchanted wish cosplay mostró bastante bien esa pasión personal en esta toma. Con su expresión tímida y sus brazos descansando en la parte superior de su pergamino, parece como si estuviera esperando a que alguien le pregunte al respecto para poder sacar su colección de armas.

Cada parte de su disfraz se ve simplemente fantástica, y la opción de incluir el pergamino gigante que usa en combate es un gran toque y hace que su pose sea más dinámica que una simple toma sentada.

Tenten de Naruto tiene una sonrisa malisiosa

Optimismo Rebosante

Nada podría aplastar el espíritu decidido de Tenten, ni siquiera tener que reconsiderar el camino que había querido recorrer durante toda su vida. Ella ve cada experiencia como algo que puede analizar y aprender, y mantiene un espíritu positivo pase lo que pase.

Ese espíritu se capturó increíblemente bien en esta toma de magpie cosplay, cuya expresión dice todo lo que alguien podría necesitar saber sobre la personalidad de Tenten.

Su disfraz y su peluca también se ven geniales, y la opción de tenerla un poco oculta detrás de varias ramas pequeñas se suma a la toma en lugar de ser una distracción.

Tenten de Naruto es muy optimista

Expresión Severa

Neji es capaz de meterse en la cabeza de otros con su predicación al principio de la serie, como Hinata y Naruto, insistiendo en que su lugar en el universo siempre estaba por debajo de él.

Tampoco siempre ve a las mujeres como luchadoras iguales, pero a pesar de que Tenten estaba en el mismo equipo que él, tenía el impulso feroz de regañarlo cuando era necesario.

Ese impulso está perfectamente representado en la representación de maju connie , ya que sus brazos cruzados y su expresión severa la hacen parecer como si solo tuviera que disputar más de sus creencias sin sentido. No solo se muestra perfectamente la personalidad de Tenten, sino que su disfraz en sí se ve fantástico.

Tenten de Naruto igual es muy seria

Exterior Resistente

La única parte de la personalidad de Tenten tan fuerte como su optimismo siempre rebosante y su amor por las herramientas ninja es su determinación inquebrantable.

Tenten de Naruto combina muy bien su carisma y enojo

Te puede interesar:Naruto: Todos los maestros que Naruto Uzumaki ha tenido en la serie

Esta toma de la Tenten de yandere combina perfectamente con esa mirada feroz y decidida, con las manos apoyadas en las caderas y la mirada severa. Ella incluye otra foto en el set para mostrar el lado más lindo y un poco menos serio de Tenten, y ambos le hacen mucha justicia.