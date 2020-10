Naruto: 10 cosplays de Temari que no te puedes perder (FOTOS)

Una de las primeras cosas que sorprende a los espectadores cuando conocen al trío de hermanos de arena de Naruto, son sus diseños increíblemente únicos e icónicos. Desde la calabaza de Gaara, la pintura de la cara de titiritero de Kankuro, y el abanico gigante de Temari y su peinado inusual, pero aún lindo.

A medida que avanza la serie, los fanáticos solo tienen más razones para amar a sus personajes, ya que continúan creciendo y arrepintiéndose de sus acciones pasadas. Cada uno de los vestuarios de Temari es casi impecable en Naruto (por ser elegantes y adorables), desde su original par de kimono púrpura y el que usa en Naruto Shippuden.

Combinado con su amor por sus hermanos y su personalidad feroz y ambiciosa, no es de extrañar que Temari se haya convertido en un gran éxito en lo que respecta al cosplay (a pesar de no tener tanto tiempo en pantalla como los demás) y un homenaje directo a la serie Naruto.

10 cosplays inspirados en Temari de Naruto

Foto: Instagram - BloodyShion

Tiene mucho sentido encontrar a Temari junto a su arma de confianza en los elementos donde podría practicar en paz, como se muestra maravillosamente en esta toma de BloodyShion. Ella logra el look de Temari de manera excelente, e incluso recreó sus trenzas triples desafiando la gravedad, que es uno de los elementos más difíciles.

Foto: Instagram - Akira__lin

Gran parte del tiempo de Temari en la pantalla, al menos en las dos primeras partes, se dedica a luchar, primero contra el protagonista del anime y luego para ayudar a proteger a Konoha. Afortunadamente, Akira__lin eligió ponerse su apariencia de Shippuden en lugar de su apariencia original y luce hermosa.

Foto: Instagram - Ladypandyy

Ladypandyy emite un aire de ferocidad, al acecho detrás de un árbol mientras una mano agarra su arma, lista para atacar si es necesario. Su disfraz y especialmente su peluca están perfectamente en el punto, y su expresión muestra la naturaleza determinada del personaje incluso si uno no está familiarizado con ella.

Foto: Instagram - Kavovarova

Con solo una mirada al Temari de Kavovarova, es imposible no sentir cuánta fuerza bruta es capaz de exudar con algo más que su pose y expresión. Es obvio lo cómoda que se siente encarnando a su personaje, y es genial verlo.

Foto: Instagram - Kitsukami_cos

Temari debió haber entendido que cuando decidiera emparejarse con alguien como Shikamaru, pasaría bastante tiempo simplemente tratando de mantenerlo a raya. Después de todo, todavía hay ese espíritu perezoso dentro de él que simplemente quiere sentarse a jugar shogi y mirar al cielo. Kitsukami_cos hace referencia a eso.

Foto: Instagram - Yasuminu_chan

Yasuminu_chan logra capturar esta naturaleza orgullosa de ella perfectamente mientras posa junto a su abanico abierto con una sonrisa igualmente amplia. La luz del sol que brilla a través de los árboles detrás de ella también crea un hermoso fondo, y prácticamente irradia confianza.

Foto: Instagram - d.scry y arcxcia

Es genial ver a Temari y Hinata juntas, dos kunoichi increíblemente fuertes de sus respectivas aldeas, y d.scry y arcxcia las logran maravillosamente, respectivamente. La Verdad Noticias descubrió que en realidad son hermanas que adoran disfrazarse juntas, lo cual es increíblemente lindo.

Foto: Instagram - Sigure917_cos

Con la película "The Last" de Naruto, los personajes de Naruto favoritos de todos los fanáticos recibieron nuevas apariencias, y Temari fue, con mucho, uno de los más adorables. Sigure917_cos no podría haber hecho un mejor trabajo al lograr esta versión de ella.

Foto: Instagram - br.cosplay

En el caso de br.cosplay, con la mano descansando ociosamente en la barbilla, casi parece que se está permitiendo un momento para soñar despierta. Su disfraz se ve hecho en casa, lo cual es una cualidad increíblemente encantadora, y su maquillaje es impecable.

Shuuhime hizo un trabajo fantástico al mostrar la naturaleza arrogante de Temari en Naruto, levantando su abanico con una mirada bastante intimidante en su rostro, como si simplemente estuviera desafiando a cualquiera que pudiera ser lo suficientemente tonto como para retarla a una batalla.