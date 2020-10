Naruto: 10 cosas que vivieron los personajes entre Shippuden y Boruto

Al final de Naruto Shippuden, la audiencia disfruta de un flash-forward (adelanto en el tiempo) en el que se muestra a un nuevo personaje, Boruto, actuando casi de manera idéntica a como lo hizo Naruto en el primer episodio de la serie, desfigurando las caras del Monunmento Hokage en Konoha.

Si bien este fue solo uno de un par de cambios importantes que se mostraron después del final de Shippuden, Boruto continuaría mostrando muchos más. Como pasaron muchos años desde la batalla culminante de Sasuke y Naruto, es comprensible que las cosas en el mundo ninja hayan cambiado entre las historias de precuela y secuela.

Si bien algunos cambios eran progresiones esperadas de las historias de los personajes, otros no fueron tan presagiados y fueron una sorpresa para la audiencia que siguió la serie clásica de Naruto desde el principio. Aquí te compartimos 10 de estos acontecimientos:

10 - Expansión de Konoha

Foto: Studio Pierrot "Konoha de la época Boruto"

Después del arco de Pain, una gran parte de Konoha fue completamente destruida antes de que Naruto pudiera derrotar a los Pain restantes. Si bien era natural suponer que la aldea se habría reconstruido con el tiempo, era menos obvio que esta también se expandiría en un grado significativo.

Por los eventos de Boruto: Naruto Next Generations, las secciones destruidas de la aldea han sido reparadas, pero los límites de la aldea también se han extendido para dejar más espacio; lo más probable es que fue para todos los nuevos civiles que nacieron tras la guerra.

9 - Avances tecnológicos

Durante Naruto y Shippuden, la pieza de tecnología más avanzada que se mostró fueron los auriculares que los equipos shinobi usaban para comunicarse entre sí durante una misión. Para cuando Boruto había comenzado, el mundo ninja parecía hacer grandes avances en el avance tecnológico, ya que vemos desde computadoras hasta otros dispositivos más avanzados.

8 - Los personajes se casan

Foto: Studio Pierrot "La Boda de Naruto y Hinata"

Como suele ser el caso con la conclusión de una historia, muchos de los personajes principales se emparejan entre sí y se casan en algún momento entre Shippuden y Boruto. Dejando a un lado el debate sobre si esta es una buena narración o no, cada personaje parece haber sido emparejado con un personaje que tiene sentido en contexto.

¡Spoiler! Sasuke finalmente ve a Sakura como algo más que su molesta compañera de equipo, Shikamaru deja de eludir sus sentimientos por Temari, y lo más notable es que Naruto y Hinata finalmente se unen en The Last: Naruto the Movie.

7 - Los personajes tienen hijos

Así como todos deben estar emparejados, todos también deben tener al menos un hijo entre Shippuden y Boruto. En su mayor parte, parece que todos los niños de uno de los actores principales se asemejan a uno o ambos padres, hasta cierto punto.

Si bien hay comparaciones obvias entre Naruto y Boruto, no importa cuánto su hijo no quiera ser como su padre, Shikadai se parece tanto a Shikamaru que bien podrían ser la misma persona. ¿Cuál personaje de la nueva generación es tu favorito?

6 - Orochimaru también tiene un hijo

Puede que esté bastante lejos de ser humano cuando Boruto comience, pero incluso el ex Sannin Orochimaru es capaz de establecerse y tener un "hijo". Aunque Mitsuki y su hermano, Log, no están concebidos de una manera convencional, estos clones de Orochimaru son lo más cerca que va a estar este antiguo villano de tener sus propios hijos.

5 - Muchos shinobis de Naruto se retiran

Incluso después de su impacto en la Cuarta Guerra Shinobi, muchos de los estudiantes de la clase de graduación de Naruto se retirarían más tarde del servicio activo, convirtiéndose en maestros en el caso de Shino, asesores del Hokage en el caso de Shikamaru, o retirándose de ser shinobi por completo; como fue el caso de muchas de las kunoichi.

Sakura se convertiría en la jefa del Departamento Médico de Konoha, Ino seguiría los pasos de su madre y se convertiría en botánica, mientras que la hermosa Hinata se dedia a ser madre de tiempo completo; algo muy adorable pero que nos hace extrañarlas en el campo de batalla.

4 - Sasuke se convierte en protector

Después de los eventos de Naruto Shippuden, Sasuke fue encarcelado brevemente por sus muchos crímenes no solo contra la Aldea Oculta de la Hoja sino contra todo el mundo ninja. Si bien él, como Orochimaru y Kabuto, no permanecerán encarcelados por mucho tiempo, eligió no quedarse en Konoha y convertirse en un ninja protector.

Al ver esto como una penitencia por sus crímenes pasados, Sasuke actuaría como los ojos y oídos de Naruto en el mundo exterior, ocupándose de las amenazas antes de que se convirtieran en un problema para su antiguo hogar. Finalmente tendría un papel mucho más importante en Konoha años más tarde, particularmente como mentor de Boruto y de su hija Sarada.

3 - La Union Shinobi

Posiblemente el evento más grande que surgió de la Cuarta Guerra Shinobi fue la formación de la Union Shinobi. Hasta los eventos de la precuela de la serie, las aldeas ninja tenían una relación tensa entre sí en el mejor de los casos, y cada aldea solo retenía cualquier invasión a través de su Jinchuuriki, que podría haber destruido por sí solo cualquier número de aldeas si fueran desatadas.

Como resultado de la amenaza de Kaguya, finalmente se dieron cuenta de que necesitaban trabajar juntos en lugar de luchar entre sí, lo que resultó en una era de prosperidad para todas las aldeas. Sin embargo, en La Verdad Noticias comentamos anteriormente que esta “unión” pudo no ser suficiente para disminuir el crimen en el mundo.

2 - Kakashi se convirtió en Hokage

Tras el retiro de Tsunade de su posición como Hokage, algo que no estaba ansiosa por hacer en primer lugar, Naruto no fue quien la sucedió. En cambio, su maestro Kakashi asumiría el papel (mientras el protagonista se preparaba para tomar el cargo).

Aunque podría decirse que no es el shinobi más fuerte de Konoha en su inauguración, ya que todos sus estudiantes lo habían superado en ese momento, tenía mucha experiencia en diplomacia y pensamiento crítico, algo de lo que sus estudiantes carecían. Si bien no era el más ansioso por asumir el papel del Hokage, no hizo un mal trabajo de ninguna manera.

1 - Naruto realizó su sueño

Finalmente, después de años de proclamar que algún día se convertiría en Hokage y ganaría el respeto de su gente, Naruto Uzumaki realizó su sueño y se convirtió no solo en el Séptimo Hokage, sino posiblemente en el Hokage más poderoso de todos los tiempos.

Si bien hubo algunos contratiempos para empezar, en particular su ausencia de su propia ceremonia de inauguración como resultado de ser noqueado por su hija Himawari, un salvamento de último minuto de Konohamaru significó que Naruto pudo suceder a Kakashi y realizar su sueño.