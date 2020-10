Naruto: 10 cosas que los fanáticos deben saber sobre Tobi

Tobi tiene un diseño de personaje realmente interesante y su historia de fondo en Naruto Shippuden es bastante salvaje. Con la introducción de personajes como Tobi y Zetsu Blanco, la serie realmente comienza a profundizar más en la mitología del mundo de Naruto.

Tobi tiene una de las historias de origen más interesantes de la serie, ya que en realidad no es totalmente humano. Esto lo lleva a interactuar con el mundo de una manera diferente a la de otros personajes y le da habilidades que otros pueden no tener. Aquí hay algunos datos interesantes sobre él.

1. Máscara de Obito

Obito y Tobi son muy similares en muchos sentidos, y hay muchas cosas a lo largo de la serie que los unen intencionalmente. Obito se hizo llamar Tobi después de resurgir antes de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi.

Tienen personalidades similares, y también son expresados por el mismo actor de voz en la versión en inglés del anime. Además de eso, Obito usa una máscara antes de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi que se parece al rostro de Tobi.

2. Su apodo

Obito le da a Tobi el apodo de Guruguru cuando se conocen por primera vez. Esta es una referencia al patrón de remolinos que forma su rostro. En japonés, Guruguru es una onomatopeya para "dar vueltas y vueltas" o "dar vueltas".

Curiosamente, también puede significar "envuelto", lo cual es especialmente interesante con respecto a la relación de Obito con Tobi, ya que Tobi ha funcionado esencialmente como armadura para Obito, almacenando a Obito dentro de su cuerpo para protegerlo de cualquier daño.

3. Su cuerpo

Tobi no tiene un cuerpo humano normal, ya que no nació como humano. En cambio, tiene un cuerpo puramente artificial que no funciona de la misma manera que otros. Para empezar, está completamente vacío por dentro, sin órganos, huesos o músculos, casi como si estuviera hecho de arcilla.

Tampoco tiene orificios notables como ojos, oídos o boca. El patrón en espiral que termina en su cara comienza en su pierna y se retuerce alrededor de su cuerpo.

4. Funciones corporales

El cuerpo de Tobi es completamente artificial, como se mencionó anteriormente. Esto le permite abrir su torso como un contenedor y almacenar a las personas dentro, ya sea para atraparlas allí como prisioneras o para mantenerlas a salvo.

Esto también significa que no tiene experiencia con funciones corporales de ningún tipo, ya que no las realiza. Es increíblemente curioso sobre la forma en que funcionan los cuerpos humanos y expresa un interés a veces inapropiado en las funciones corporales de los demás.

5. Su personalidad

Como persona más joven, Tobi parece ser bastante amable, y a menudo se lo presenta como curioso y algo juguetón. Se burla mucho de Obito, y parece sentir sentimientos reales de protección y amistad tanto por Obito como por Zetsu Blanco.

Pero cuando reaparece antes del comienzo de la Cuarta Guerra Shinobi, es mucho más serio y, de hecho, parece alguien sádico. Le resulta un alivio quitarse la vida a otros, ya que la suya es artificial.

6. Relación con Madara

La relación de Tobi con Madara Uchiha es de amo y sirviente, y Tobi sigue feliz a Madara. A pesar de que Madara es responsable de muchas atrocidades y no tiene miedo de matar a otros para promover sus objetivos, Tobi se contenta con seguirlo y lo ve como un líder benevolente

Él piensa que el Plan Ojo de Luna de Madara, que implica quitar el libre albedrío de todos los humanos para finalmente mantener la paz, es una sabia solución a la violencia.

7. Yamato

En algún momento durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Yamato, un miembro del Equipo Kakashi y un miembro de las fuerzas de Konohagakure, es capturado y encerrado dentro del cuerpo de Tobi.

Debido a que Yamato usa de manera similar el ninjutsu Liberación de Madera, Tobi es mucho más poderoso con acceso al ADN de Yamato, y esencialmente usa su poder para luchar contra las Fuerzas Aliadas Shinobi. Es tan poderoso en esta forma que se enfrenta a miles de ninjas al mismo tiempo.

8. Un clon

Madara Uchiha ha especulado que Tobi es uno de los muchos clones que se crearon utilizando ADN de Hashirama Senju. El ADN de Hashirama estaba en la Estatua Demoníaca del Camino Exterior, de donde Zetsu Blanco sacó a Tobi.

Hashirama es uno de los ninjas más fuertes que jamás haya existido, y es el fundador de Konohagakure. Fue el primer Hokage de la aldea, y su mejor amigo y rival de la infancia fue Madara Uchiha, lo que explica el interés de Madara en Tobi y los otros clones.

9. Técnica de Liberación de Madera

Si eres fanático de Naruto (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que Tobi tiene acceso al ADN de Hashirama, por lo que puede usar algunas de las mismas técnicas que Hashirama usó él mismo, a pesar de que nunca se ha entrenado con ellas.

La más impresionante de estas técnicas es la técnica de Liberación de Madera, que era el ninjutsu más poderoso de Hashirama. Tobi es capaz de utilizar algunos de los mismos jutsu de esta técnica, aunque obviamente es mucho menos poderoso que la propia versión del ninjutsu de Hashirama.

10. Único en apariencia

Tobi no es el único clon que sale del Tsukuyomi Infinito de Kaguya, pero es el único que se parece a él. Los otros clones son idénticos entre sí, pero el cuerpo de Tobi es el único que resultó como lo hizo.

Si bien nunca se explica completamente por qué se ve diferente a los demás, los personajes especulan que se produjo una mutación en el ADN cuando se estaba creando a Tobi, lo que le dio una apariencia diferente.