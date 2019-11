Narcos vs Zombies de “Amazon Prime Video” revela su primer vistazo (FOTO)

Aunque parezca broma, esto no lo es, pues Narcos vs Zombies es el título de la nueva serie original de Amazon Prime Video, que tiene planes de estrenar el próximo año, parece ser que la noticia nos recuerda un tanto a lo que vimo en The Walking Dead pero con un concepto enfocado a lo que se vive en territorio mexicano.

Se espera que esta nueva serie narra un poco lo que se ve en el norte del país mexicano, de lo cual combinará el terror y lo sobrenatural para darle un enfoque mucho más crudo a lo que vemos en la frontera, de lo cual, actualmente a los ojos del mundo México se ha convertido en un lugar muy inseguro, pero que a su vez es de los más bellos en cuanto a sus paisajes naturales, cultura y tradiciones.

Narcos vs Zombies tendrá un total de ocho capítulos, estrenando en el 2020 en todos los países donde Amazon Prime Video está disponible, parece ser que una serie original tomará lugar en la plataforma y no será un programa de comedia como lo es 'LOL: Last One Laughing' o el reality show ‘De Viaje con los Derbez’.

Esta serie será dirigida por Rigoberto Castañeda, contando con la participación de los actores, Sergio Peris Mencheta, Fátima Molina, Horacio García Rojas, Nery Arredondo y Adria Morales, muy pronto los podremos ver caracterizados al estilo The Walking Dead.

La sinopsis nos presenta al legendario narcotraficante Alonso Marroquín “Peris Mencheta”, quien, con su hijo Lucas “Nery Arredondo”, escapan de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentran refugio en Paradiso, una instalación remota para rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera.

Mientras tanto, los cuerpos de soldados heridos que fueron víctimas de un experimento militar fallido por parte de E.U.A, son abandonados cerca de la frontera, para después revivir como zombies mutantes.

En la búsqueda de Alonso y su hijo, el equipo mexicano de las fuerzas especiales es infectado por los zombis mutantes, convirtiéndose en un ejército zombi. Alertado de la inminente amenaza que esta nueva especie representa para la humanidad, el Ejército de los Estados Unidos se embarca en una misión para aniquilarlos.

Hasta ahora no hay un tráiler oficial que nos presente esta extraña combinación entre zombies y narcotraficantes, pero pronto Amazon Prime Video irá revelando más de este proyecto. ¿Estás listo para esta nueva serie?

