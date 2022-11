Naomi Campbell prepara biopic y está buscando actriz

Las películas que hablan sobre estrellas de la música son un gran fenómeno de taquilla, por lo que solamente era cuestión de tiempo que la industria del cine pusiera la mirada en otro grupo de superestrellas como las supermodelos profesionales.

Y aunque la vida de personas de esta parte de la farándula como Kate Moss dan mucho material para cubrir un par de horas de cine sin necesidad de exagerar, parece que la top-model de los noventa, Naomi Campbell, será la primera en llevar sus vida a la pantalla grande.

Por eso en La Verdad Noticias, vamos a contarte a detalle cómo será esta producción, y principalmente, quién va a interpretar a la supermodelo en las pantallas de cine.

¿Quién interpretará a Naomi Campbell en su biopic?

La supermodelo ha rechazado trabajar para firmas como Victoria's Secret

Como ocurre con este tipo de producciones que el mayor desafío es encontrar a la persona que interpretará al protagonista y que la persona sea capaz de meterse en su piel y hacerle justicia, tanto en belleza como en su temperamental carácter.

Claro, en esta ocasión, Naomi Campbell va a tener voz y voto en la elección de la protagonista, sin embargo, ella lo que busca es una actriz nueva que le haga justicia en cuanto a su belleza y carácter temperamental, y aunque normalmente las actrices que encajan en el perfil hacen campaña para ser elegidas, la modelo dejó en claro que no quiere que sea ninguna estrella.

"Me gustaría que fuera alguien desconocido, y preferiblemente del sur de Londres", explicó Naomi al periódico Daily Mail. "Yo ya he tenido mi propio éxito, ahora quiere ver cómo triunfa la nueva generación".

Las exigencias de la modelo no solo se limitan a que la actriz sea una persona desconocida, sino que también le importa que esta venga del sur de Londres, lugar del que la supermodelo es originaria.

TE PUEDE INTERESAR: Naomi Campbell por ser negra fue discriminada en el aeropuerto de Bulgaria

¿Quién podemos ver en la nueva película de Naomi Campbell?

La supermodelo fue descubierta un día que iba caminando

Naomi Campbell es una supermodelo que hizo historia al convertirse en una de las primeras modelos negras y rompió las barreras de la discriminación racial al ganarse el apodo de ‘la diosa de ébano’, quien comenzó su vida en farándula desde los 8 años de edad, participando en el video de Bob Marley ‘Is this the love?’ y después de dos años, comenzó a estudiar ballet en la Academia de Artes Escénicas de Londres.

Cuando fue adolescente fue descubierta mientras paseaba por Covent Garden, "Una mujer se me acercó y me preguntó si alguna vez había pensado en ser modelo. Era Beth Boldt, directora de la agencia Synchro. Mi reacción inmediata fue de sorpresa y emoción. Mi madre quería que me quedara en el colegio y terminara mis exámenes. Pero yo quería las cosas a mi manera, así que unas semanas más tarde fui a ver a Beth sola. En mi primera visita, me peinaron, me maquillaron y me hicieron algunas fotos con mi uniforme escolar en blanco y negro. Finalmente mi madre dijo que podía ser modelo, siempre que no interfiriera con mis estudios", afirmó Campbell a The Guardian.

Y después de eso, llegaron los desfiles para las firmas más importantes como Versace, Valentino o Balmain y en los 90’s fue parte del fenómeno de las súpermodelos, verdaderas estrellas que ganaban millones con cada trabajo que tenían, y formó lo que se le llamaba la ‘Trinidad, con Christy Turlinton y Linda Evangelista derivado de la unión que consiguió el fotógrafo Steven Meisel, por esa época, se hizo gran amiga de Kate Moss y aún tienen juntas grandes momentos y fiestas en sitios como Ibiza.

Otra de las cosas que podemos esperar ver en su película son sus malos momentos, puesto que ha pasado por experiencias como tener un mal genio sufrido por varios de sus asistentes personales, además de que British Airways le ha prohibido subir a sus aviones de por vida por montar un espectáculo en el aeropuerto de Heathrow, Londres, a los policías por perder su maleta.

Ella ha pasado por clases de control emocional y también por programas de rehabilitación por adicciones como alcohol y cocaína

También ha terminado en juicios, multas y condenas a trabajos sociales acudiendo a estos últimos vestida de Dolce & Gabbana.

Actualmente, la supermodelo de los noventas, Naomi Campbell es madre de una bebé.