Naomi Campbell acepta muy orgullosa tener 50 años ¡El inicio de una nueva era!/Foto: InStyle

Naomi Campbell ha "abrazado" cumplir 50 años. La supermodelo británica alcanzó la edad histórica la semana pasada y se siente "bendecida" por haber comenzado un nuevo capítulo en su vida. Ella dijo: "Acepto los 50 años. Me siento bendecida y agradecida de estar aquí, viviendo y respirando".

Naomi no pudo celebrar con sus amigos y familiares debido a la pandemia de coronavirus, pero ha estado reflexionando sobre este momento de incertidumbre y espera que la crisis de salud global haga a todos más "compasivos y amables".

Un ícono de la moda que inició su carrera a los 15 años, fue la primera mujer afrobritánica en aparecer en la portada de la revista Vogue París (1989), y su belleza era y sigue siendo admirada por millones/Foto: Pinterest

Ella relató a una famosa revista de espectáculos: ''Ninguno de nosotros es perfecto. Estás tratando de mejorar cada día y lo que es importante en momentos como este es saber quién está ahí para ti.”

'' Espero que lo que estamos pasando nos devuelva a la compasión y la amabilidad. Saldremos de esto más fuerte que nunca. Me siento optimista al respecto'', confesó la estrella de las pasarelas.

Naomi Campbell seguirá en el modelaje

Naomi recientemente admitió que odia la palabra "retirarse" y no puede imaginar un momento en que no quiera trabajar.

Ella dijo: "No me gusta la palabra" retirarse". Si ya no quiero hacerlo, simplemente no lo haré. Pero nunca voy a decir eso. Soy alguien que es extremadamente activa. Me gusta estar activa y creo que siempre voy a estar activa''.

Mientras tanto, Naomi previamente confesó que planea "simplificar" su vida después de que termine la pandemia de coronavirus.

Ella dijo: “Hay muchas cosas que no haría lo mismo. Quiero simplificar mi vida de muchas maneras diferentes... No creo que vuelva a ser igual, en términos de higiene. Para mi nunca.

“Pero cuando recibamos esto... Lo llamaré un nuevo reinicio porque realmente sentía que el planeta, la Madre Naturaleza, necesitaba un descanso. Sentí mucha glotonería y exceso de que esto realmente era así, es demasiado'', finalizó Naomi Campbell.