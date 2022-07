Nantanael Cano da adelantos de su nuevo disco “Nata Montana”

“Nata Montana” será el presunto nombre que lleve la nueva producción discográfica de Natanael Cano, el joven de 21 años que ha roto récords, ha cantado con Bad Bunny y Steve Aoki y es considerado el pionero de los “corridos tumbados”.

El famoso Natanael Cano se encuentra a punto de empezar una serie de conciertos por Estados Unidos, como parte de su gira “¿Pero si caben o no? 2022” visitará diversas ciudades para cantar las canciones que lo han popularizado en la escena del rap, trap y regional mexicano.

Nantanael Cano da un vistazo de su nuevo disco

Aunque “Nata”, como es llamado por sus seguidores, hace unos meses lanzó el disco “Natakong”, ya está planeando lo que será su nuevo material discográfico, es por eso que a través de sus cuentas oficiales dio a conocer un poco de lo que estaba grabando en el estudio.

“Calentando motores, Nata Montana”.

Eso fue los que escribió en la descripción en donde se alcanzan a escuchar algunas estrofas del “corrido tumbado” en el que está trabajando, en los comentarios muchos de los seguidores mencionan que están felices porque Natanael regrese a los sonidos con los que empezó su carrera en la música.

El éxitos del cantante sonorense

No hace mucho, el sonorense expresó que, según su opinión, él era el mejor artista de su generación, pues a su edad había alcanzado triunfos que otros jóvenes o agrupaciones no tenían, expresó que no había alguien que estuviera haciendo las cosas mejor y que aún le faltaba mucha carrera.

Después de dar a conocer su pensar, algunas personas en redes sociales no estuvieron de acuerdo con los señalamientos del intérprete y puntualizaron su descontento con lo que hace.

Cabe destacar que Natanael Cano no les tomó importancia a los comentarios pues se encontraba en un viaje en Marruecos ya que fue invitado por la firma Yves Saint Laurent a una pasarela que se llevó a cabo en una extensión del desierto del Sahara.

