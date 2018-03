Nani Namu regresa con fuerza a Youtube

Hernán Novelo mejor conocido como Nani Namú, una celebridad del teatro y de las redes sociales regresa con una nueva temporada de videos en su canal de Youtube, que tanto éxito ha tenido, Nani, Brashkada y Casquivana volverán con nuevo contenido para las redes.

Durante una penúltima presentación de la obra de teatro 'Por qué los huiros aman a las cabronas', La Verdad tuvo oportunidad de hablar con Hernán quien estaba caracterizado como Nani Namu, quien en primera se dijo feliz de estar en Cancún ya que le agradaba el público que considero el más participativo.

Dentro de la charla se tocaron temas delicados y fuertes sobre casos recurrentes y sociales, ya que Nani se caracteriza por ser una consejera de la comunidad gay que tanto la sigue en sus redes.

"Yo creo que este tipo de situaciones se ha presentado toda la vida, actualmente la mujer se ha armado de valor de un año atrás a la fecha y es gracias a las redes sociales y los medios de comunicación", dijo al respecto a los casos de acoso sexual que se han revelado últimamente en el mundo de la farándula, Nani consideró que el acoso se da no solo en el cine o la tv, sino en todas partes.

También se le pregunto su postura por los recientes casos discriminación a la comunidad gay, "Como gay, estoy en favor y en contra de muchas cosas", dijo "A mí nadie me tiene que tolerar, a mí me tienen que respetar" dijo la conocida Nani Namú.

"Para pedir respeto debo darme a respetar", siguió con su punto de vista, ya que ella se dijo en contra de la muestra de 'afecto' públicos tanto de gays como de heterosexuales, ya que considero una falta de respeto en general para todos, "estamos en un país tercermundista y nos falta mucho para que la comunidad sobresalga más", añadió.

Considero que los tiempos han cambiado y que los jóvenes gay están expuestos a muchos peligros gracias a las tecnologías, "Tebgo 52 años y a mis 20 yo nunca hice nada de lo que los niños de 20 de hoy hacen y suben a sus redes, por medio de un celular puedes adquirir lo que se te dé la regalada gana, hablando sexualmente", dijo.

Nani Namu

Para finalizar la entrevista nos comentó que este mes comenzará la producción de una nueva temporada de videos en su Vlog de YouTube, dijo que no puede prometer un vídeo semanal pero si tal vez dos videos cada mes ya que considero no le gustaría se le acabará la creatividad y terminar por repetir su contenido, "para abril ya tendremos vídeos nuevos, igual ya les presento a Brashkada y a mi gata Casquivana que me han pedido mucho", dijo en exclusiva para la verdad.