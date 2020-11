Nanatsu no Taizai sorprende con el primer vistazo de su secuela (FOTO)

La secuela de Nanatsu no Taizai confirmó su fecha de lanzamiento en la revista Weekly Shounen Magazine para enero de 2021, pero también parece haber revelado un primer vistazo a uno de sus nuevos personajes. No se trata del hijo de Meliodas y Elizabeth, Trsitán. Entonces, ¿quiénes son sus padres?

¡Advertencia spoilers Nanatsu no Taizai!

Primero debemos tener en cuenta que la secuela de Seven Deadly Sins creada por Nakaba Suzuki, lleva el nombre provisional de The Four Knights of Apocalypse (Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis). Como la historia incluye nombres de personajes como Tristán y Lancelot (hijo de Ban y Elaine), es normal esperar el resto de héroes basados en los cuentos de Britannia.

A diferencia de Nanatsu no Taizai, la secuela parece adentrarse en una nueva pelea entre humanos y la nueva generación de héroes. El conflicto entre los clanes Diosas, Demonios, Gigantes y Hadas ahora está “aparentemente” terminado, pero aún hay quienes pueden no aceptar el final con el Reino de Liones.

"Póster de la temporada 5 y a un lado Lancelot"

Es aquí donde el usuario de Twitter SDS_BoarHat, compartió varios escaneos de la secuela de manga y una prueba de arte para un nuevo personaje llamó mucho la atención. Resulta que el diseño es el de un niño pequeño con un casco en la cabeza. Como su cabello es de color morado y sus ojos azules, muchos fans se preguntan si está emparentado con alguno de los Sins:

Después de todo, Diane y King revelaron tener un hijo, así que la posibilidad de que este sea suyo es alta. Lo extraño es que el parecido físico recuerda a Margaret (hermana mayor de Elizabeth Liones) y Gilthunder (por los ojos azules); recordemos que ellos son una pareja canon del anime original.

Finalmente, también está la posibilidad de que este pequeño sea un personaje original y sin ninguna relación son los Siete Pecados Capitales o sus amigos. Los fanáticos predicen que su nombre es Bedivere (la mano derecha del Rey Arturo en las novelas), eso nos dice que los 4 caballeros serían sus compañeros; lo que daría un grupo de 5 héroes.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

En conclusión. El niño será el héroe, el perro es la nueva mascota que parece estar en el centro de la historia y el caballero sin rostro es un nuevo enemigo. La Verdad Noticias compartirá más información de Nanatsu no Taizai en el futuro y la quinta temporada de anime que estrena en enero del próximo año.