Nanatsu no Taizai se convierte en el anime más visto en Netflix

Cuando se trata de Netflix, el sitio de transmisión es la plataforma más grande del mundo para películas y programas de televisión como Nanatsu no Taizai. Últimamente, la competencia ha sido feroz para mantener la corona de la transmisión.

Esta plataforma se ha diversificado en un nuevo medio para mantener el título directamente sobre sus hombros. Una de sus principales empresas ha sido el anime y, gracias a Budget Direct, ahora sabemos qué anime original de Netflix es el más popular en cada país.

Los datos se tomaron directamente de Google, ya que el informe analizó el anime de Netflix más buscado en todos los países. Por supuesto, los programas tenían que ser originales del gigante de streaming y eso nos deja con un número limitado de series japonesas.

Foto: Budget Direct

Por lo tanto, programas como My Hero Academia o Dragon Ball están fuera de la competencia, pero eso no importa, ya que cada uno destaca en popularidad internacional y no depende de un solo sitio de transmisión (tanto en televisión como en streaming).

Después de todo, Netflix tiene mucho anime original, y hay algunos ganadores claros entre el grupo. Seven Deadly Sins terminaron llevándose a casa el título del más popular del mundo. En segundo lugar tenemos a Beastars y en tercero a Blame.

De hecho, Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki, fue el anime original de Netflix más buscado en 127 países en total. Beastars quedó en segundo lugar con 35 países y Blame ganó 25 países. ¡Claramente hay una diferencia que lo dice todo!

Otras series de anime populares en Netflix

Por supuesto, otras series sí hicieron la lista. Castlevania ocupó el primer lugar con varios países al igual que Violet Evergarden de Kyoto Animation. Kengan Ashura y Ultraman también se llevaron a casa varios premios en todo el mundo.

Pero resulta que los Siete Pecados Capitales no pueden ser derrotados cuando se trata de popularidad mundial. Eso no es sorprendente dado lo popular que fue el manga durante su ejecución; mismo que llegó a su fin a principios de 2020 en Japón.

Netflix está programado para traer la última temporada 5 de Nanatsu no Taizai a su catálogo en breve, para que los fanáticos de todo el mundo puedan ver cómo Meliodas termina su viaje junto a los Sins y su amada Elizabeth Liones.