Nanatsu no Taizai revela la fecha de la temporada 5 ¡Confirmado!

Nanatsu no Taizai está a punto de regresar a la pantalla chica, con la cuarta temporada de anime (temporada 5 según Netflix) que tiene la ardua tarea de finalizar la historia original de Nakaba Suzuki ya contada en el manga. Esto, tras varios meses de retraso por la pandemia en curso de COVID-19 y otros problemas menores de producción.

Los fanáticos de toda la vida se preguntan si esta última temporada estará a la altura de sus primeras temporadas por A-1 Pictures. Esto, tomando en cuenta lo ocurrido con la temporada anterior de Studio DEEN y Marvy Jack en 2019; cuando la animación no superó las expectativas de los seguidores.

Fecha de estreno de Nanatsu no Taizai 5

Según información de la cuenta de Twitter, AnimeTv, la nueva fecha de estreno para Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan es para el 6 de enero de 2021. ¡Prácticamente menos de dos meses al momento de redactar este artículo! En La Verdad Noticias seguiremos actualizando información cuando se lance un nuevo tráiler e imágen promocional.

Nanatsu no Taizai: Anger's Judgement (Season 4)

Scheduled for January 6, 2021. pic.twitter.com/sFFzwPN6o5 — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 7, 2020

Han pasado varios meses desde el capítulo 346 de The Seven Deadly Sins, el último del manga, abrumado por la polémica debido a la gestión narrativa del autor que desde hace tiempo habría revelado un final para sus personajes. Sin embargo, a pesar de algunos tropiezos, las historias de Meliodas, Elisabeth y sus amigos, siguen en los corazones de los fanáticos.

Este mismo amor de los fanáticos, permitió la creación de 4 series de anime y una película que, lamentablemente, ha causado una serie de problemas a la franquicia en general. Debido al fracaso de Nanatsu no Taizai: Prisioneros del Cielo, la producción tuvo que acelerar la creación de Wrath of the Gods (2019) y cambiar de estudio de animación.

Anime vs Manga "Meliodas en Wrath of the Gods"

¿El resultado? Episodios muy cuestionables en calidad y peleas (sobre todo la de Meliodas vs Escanor) rozando el ridículo. De cualquier manera, la temporada 4 tendrá que devolver la vida a Nanatsu no Taizai y próximamente (en otra fecha) veremos la última temporada en Netflix.