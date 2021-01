Nanatsu no Taizai estrena su temporada 4 y confirma el total de capítulos

El sitio web oficial y la cuenta de Twitter de la adaptación al anime de la serie de manga Nanatsu no Taizai por Nakaba Suzuki, han revelado que la cuarta temporada de la serie titulada Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement tendrá un total de 24 episodios.

Según la información confirmada, la serie shonen se lanzará en dos volúmenes de DVD Blu-ray con 11 episodios cada uno el 15 de septiembre de 2021 y el 17 de noviembre de 2021 respectivamente. Netflix también confirmó estrenar la nueva temporada de los Siete Pecados Capitales durante este año.

Nanatsu no Taizai 4 estrenó su primer capítulo el 13 de enero a través de los canales TV Tokyo y BS TV Tokyo 7ch. Su inicio fue emotivo y la animación por Studio Deen sobresaliente, tras una dura crítica por su trabajo en la temporada 3 junto con Marvy Jack.

¡Spoilers de Nanatsu no Taizai 4!

El final de Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods nos dejó con Ban entrando al Purgatorio para salvar a Meliodas. El episodio 1 de la temporada 4 retoma todo justo desde ese momento y nos recuerda por qué el Pecado de la Codicia es el único que puede sobrevivir en este ambiente hostil. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? ¿Ban pudo encontrar al Capitán?

Lo cierto es que Meliodas parece no estar en ninguna parte y Ban no ha sufrido daños mayores gracias a su inmortalidad (al menos sólo presenta una larga barba y cabellera). El Pecado del Zorro ha estado luchando durante décadas contra los habitantes del Purgatorio y lucha consigo mismo para no convertirse en uno de ellos.

Nanatsu no Taizai 4 - Episodio 1

La Verdad Noticias te recuerda que el manga de Nanatsu no Taizai finalizó con su capítulo 356 y este dio paso a una secuela llamada The Four Knights of Apocalypse. Puedes esperar que la cuarta temporada de anime te encamine al final de la historia original y que Studio Deen mejore las cosas con cada nuevo episodio.

