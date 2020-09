Nanatsu no Taizai es el ANIME que no sabías que querías ver ¡Sate Sate Sate!

El anime de Nanatsu no Taizai es uno que no sabías que debías ver, hasta ahora. Las primeras cuatro temporadas están disponibles en Netflix. ¿Qué hace que la serie sea tan grandiosa? ¿Por qué merece la pena verlo?

Seven Deadly Sins cuenta una gran historia basada libremente en leyendas artúricas, grandes personajes, buena música y el cerdo más lindo que jamás hayas conocido. Así que si disfrutas la combinación de estos temas, tenemos que decirte que estás en el anime correcto.

Sinopsis de Nanatsu no Taizai

Los protagonistas son los Siete Pecados Capitales: Meliodas, Diane, Ban, King, Gowther, Merlín y Escanor. Cada uno de estos caballeros posee un poder especial y/o pertenece a uno de los cuatro clanes principales: Dioses, Demonios, Gigantes, Hadas y Humanos.

"Los Siete Pecados Capitales"

Meliodas parece un tipo normal que disfruta dirigir su propio bar ambulante, de repente una princesa del reino de Liones llamada Elizabeth se estrella contra su vida, literalmente.

La princesa le pide a Meliodas que la ayude a encontrar el grupo legendario de los Seven Deadly Sins, porque Liones está en problemas y cree que son los únicos que pueden ayudar a salvar a su reino.

Sin embargo, todos en Liones piensan que los Siete Pecados Capitales fueron responsables de matar a un amado Gran Maestro que defendió a Liones hasta su último aliento (un Gran Maestro es esencialmente como un Caballero Sagrado muy importante).

Elizabeth no sabe quién es realmente Meliodas. Juntos, la pareja trabaja en conjunto para encontrar los pecados de la leyenda con el fin de salvar a Liones. Por supuesto, con mucho caos en el camino.

Foto: A-1 Pictures

¿Se nos pasó decirte que tienen un lindo cerdo parlante llamado Hawk que los acompaña durante todo el viaje? Este rosado compañero prefiere que lo llamen por su título de “Capitán de las Sobras”.

Puntos buenos de Nanatsu no Taizai

Lo que realmente eleva la trama son los personajes mismos. Elizabeth tiene un gran desarrollo de personaje. Aunque llora constantemente, se preocupa mucho por los Sins y consigue brillar a su modo con un poder escondido.

Es realmente genial que Elizabeth no sea el estereotipo de “personaje femenino fuerte que no tiene emociones y es 200 por ciento perfecta”. Porque eso es simplemente aburrido y esta heroína de Nanatsu no Taizai es única.

La princesa encuentra su propio poder a medida que avanza la historia. Se pone mucho énfasis en lo poderoso y fuerte que es Meliodas. Pero el camino de Elizabeth puede resultar mucho más interesante.

El programa evita que Meliodas actúe como el príncipe Lancelot de la historia. Obtiene un gran giro que eventualmente tiene que enfrentar. Hay un elenco fantástico de personajes que entran en juego, pero es difícil hablar de ellos sin decir spoilers más profundos.

Tampoco podemos pasar por alto que la banda sonora o soundtrack de Seven Deadly Sins fue creada por Hiroyuki Sawano, el compositor detrás de exitosas producciones como Shingeki no Kyojin, Blue Exorcist y muchos títulos de anime más.

Puntos negativos de Nanatsu no Taizai

El espectáculo es genial, pero hay un defecto notable que ocurre en cada temporada. Hay una mordaza en la que Meliodas agarra a Elizabeth de manera inapropiada y los otros personajes lo golpean por eso.

¿Que significa el Sate Sate Sate de Meliodas? En español, proviene de las palabras "guardia", "deber" y "ver".

Para un programa que tiene una gran historia y muchos personajes femeninos interesantes, el "humor japonés" de doble sentido con referencias sexuales, que es agarrar los pechos y el trasero de Elizabeth, es simplemente innecesario.

Foto: Netflix

No existe un programa perfecto de anime para ver. Pero hay muchas cosas buenas sobre los Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, que la hacen atractiva incluso para quienes no están acostumbrados a la animación japonesa.

Netflix actualmente tiene cuatro temporadas y una película, pero aparentemente una quinta temporada final se lanzará potencialmente en algún momento del 2021. Si estás buscando un escape divertido para olvidarte de todas las malas noticias, Nanatsu no Taizai es el anime indicado para ti.