Nanatsu no Taizai describe todo sobre su manga SECUELA ¡Se estrena en enero!

La Weekly Shonen Magazine reveló el miércoles detalles sobre Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis (Mokushiroku sin Yon-Kishi), la secuela directa al manga de Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai (Siete Pecados Capitales).

Sobre la secuela de Nanatsu no Taizai

La secuela se establecerá una vez más en Britannia y comenzará en un lugar llamado "El dedo de Dios". El manga se lanzará en la novena edición de 2021 de la revista el 27 de enero. La revista compartió un poco del niño protagonista de la secuela y el nuevo animal compañero (en la foto de abajo).

Kodansha USA Publishing confirmó una secuela en marzo con el título provisional Mokushiroku no Yon-kishi (Los cuatro caballeros del Apocalipsis). Suzuki declaró en febrero que las historias secundarias basadas en los "personajes restantes" saldrán "algún día". Sin embargo, agregó que esto será después de que "comience a serializar un nuevo trabajo", confirmando que está trabajando en una nueva serie.

Suzuki estrenó el manga de Nanatsu no Taizai en 2012, y terminó la serie en marzo de 2020. Kodansha publicó el volumen 41 y final del manga en mayo. Crunchyroll publicó nuevos capítulos a medida que aparecieron en Japón.

La Verdad Noticias informó anteriormente, que el mangaka de Seven Deadly Sins publicó el nuevo one-shot "About That Transfer Student X" ("Sono Tenkōsei X Nitsuki") para la serie dentro del Manga ONE de Shogakukan el 30 de octubre. ¿Qué optras sorpresas nos esperan en 2021?

La primera serie de anime de 24 episodios de Meliodas y los Sins, se emitió en 2014 y 2015. Netflix luego transmitió la serie con audio en inglés y japonés, y Funimation lanzó la serie en dos partes en video casero. Un especial de anime televisivo de cuatro episodios titulado The Seven Deadly Sins -Signs of Holy War- se estrenó en agosto de 2016.

La plataforma de streaming comenzó a transmitir el anime en febrero de 2017. Mientras que la segunda temporada “Revival of The Commandments” en octubre de 2018. La serie Shonen también inspiró la película The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky que se estrenó en Japón en agosto de 2018.

Recientemente, la temporada 3 (temporada 4 en Netflix) Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin se unió al catálogo, siendo la última serie de anime de televisión de Studio DEEN estrenada en octubre de 2019 y finalizada en marzo de este año.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement), la nueva serie de anime de la franquicia, se retrasa desde su fecha de estreno en octubre programada anteriormente debido a la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), y ahora se estrenará en TV Tokyo en Japón el 6 de enero; mientras que Netflix va a transmitir el anime en 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!