Nanatsu no Taizai confirma una nueva película secuela (FOTO)

La cuarta y última temporada de la serie de anime, Nanatsu no Taizai: Dragon's Judgement, está actualmente estrenando nuevos episodios en Japón, pero los fanáticos en otros territorios tendrán que esperar hasta más tarde en 2021 para ver la nueva temporada en Netflix.

Parece que la franquicia de anime se está preparando para continuar. Aunque Seven Deadly Sins ha establecido Dragon's Judgment como la última temporada de la serie en general, no será el final del anime, ya que una nueva película continuará más allá de los eventos de la temporada final.

Nueva película de Nanatsu no Taizai

Kodansha ha anunciado que Nanatsu no Taizai lanzará una nueva película de anime ambientada después de los eventos de Dragon's Judgment. Con el objetivo de un lanzamiento en Japón a finales de este verano, The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, contará con una historia completamente original del creador de la serie original Nakaba Suzuki.

El logo de la película ha sido revelado a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, y puedes verlo arriba. La Verdad Noticias te comparte más información de la serie shonen y actualizaciones sobre su nueva temporada en transmisión.

Con The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment actualmente en su camino a través de Japón, no se sabe qué implicará esta nueva historia o si los eventos finales del manga se reflejarán o no en los 24 episodios programados actualmente del anime.

Foto: Twitter @7_taizai

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

El lanzamiento del manga original de Nanatsu no Taizai también tendrá una secuela oficial en algún momento de este año, por lo que tal vez la película incluso podría estar vinculada a eso. Pero es demasiado pronto para decirlo, por supuesto.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!