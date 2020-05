Nanatsu no Taizai: Un adorable COSPLAY de Diane cautiva en Instagram

Nanatsu no Taizai: Un adorable COSPLAY de Dianne cautiva en Instagram

Nanatsu no Taizai, una serie de anime basada en el manga de Nakaba Suzuki, cuya última publicación fue el 25 de marzo de 2020 para la revista Shōnen Magazine. En Instagram, recibió un fiel cosplay a uno de sus personajes femeninos; se trató de una versión de carne y hueso para Diane, el Pecado de la Envidia.

Cosplay de Diane

La talentosa artista Mjkaitsurinu, logró recrear a la poderosa Diane combinando su belleza natural y un genial vestuario que se mostró en la primera temporada del anime. Un entallado leotardo naranja con pronunciado escote, un guante azul con detalles de piedras en su brazo izquierdo, una peluca café peinada con dos coletas, y unos pupilente morados. ¿No te parece adorable?

En su cuenta de Instagram con 127 seguidores, la dedicación de la chica cosplayer se hace notar por su amor a las series de anime más populares del momento. Especialmente a la obra de Eiichiro Oda “One Piece” y cada uno de los Siete Pecados Capitales. Su reciente versión de la portadora del Martillo de guerra Gideon, se llevó 31 me gusta y fue retratada por Vinz.

Diane en Nanatsu no Taizai

Este personaje pertenece al Clan de los Gigantes y al final de la historia se convierte en la esposa del Pecado de la Pereza llamado King; quien pertenece al Clan de las Hadas. Diane apareció por primera vez en el capítulo 2 del anime, siempre demostró tenerle afecto al protagonista Meliodas, Pecado de la Ira, al igual que tener una personalidad muy valiente y segura de sus habilidades de batalla.

Como ocurrió con la protagonista Elizabeth, el Pecado de la Envidia tuvo un marcado desarrollo a lo largo de la historia. Debido a los acontecimientos de su infancia, olvidó todo lo sucedido con King, pero en la tercera temporada del anime, se explica la razón de esta característica y cómo ella logró expresar sus verdaderos sentimientos.

El futuro de Nanatsu no Taizai

Aunque la serie original haya finalizado, el autor Nakaba Suzuki confirmó un nuevo manga titulado “The Four Knights of the Apocalypse”, siendo una historia en el mismo universo de Nanatsu no Taizai y un argumento sobre unos caballeros que fueron reclutados por una princesa para combatir a los Caballeros Sacros; quienes intentar traer de regreso al Clan de los Demonios para causar problemas al mundo.

Si eres fan de los Siete Pecados Capitales, lo más seguro es que la cuarta temporada de anime estrene aproximadamente en octubre del 2020; pero faltará conocer el estado de salud, por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) y un anuncio confirmado por en redes sociales oficiales.