Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber ANTES de ver la temporada 5

La guerra de los Siete Pecados Capitales contra los Diez Mandamientos continúa en Nanatsu no Taizai: Imperial Wrath of the Gods (Temporada 4 en Netflix), que se emitió en Japón el otoño pasado como la primera entrada producida por Studio DEEN en lugar de A-1 Pictures.

Con Imperial Wrath of the Gods ahora disponible en Netflix y The Seven Deadly Sins: Judgment of Fury para concluir la serie en 2021 (Temporada 5), aquí hay un vistazo a lo que Elizabeth y los siete pecados capitales titulares han pasado hasta ahora en el anime.

Acerca de Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai es una serie de manga y anime conocida por su acción, comedia y romance. Está ambientado en un mundo que se asemeja a la Edad Media europea y cuenta con un grupo de poderosos caballeros conocidos como los Siete Pecados Capitales.

En el escenario principal de Britannia y sus reinos, existen poderosos animales mágicos, no humanos y parlantes. La historia tiene lugar diez años después de la Guerra Santa y sigue a la Princesa Elizabeth en su búsqueda de los Siete Pecados Capitales, ahora desaparecidos.

Todo esto en un esfuerzo por recuperar su reino, gobernado por los corruptos Caballeros Sagrados. Disueltos, exiliados y etiquetados como traidores por conspirar para derrocar el Reino de Liones, se rumorea que los Siete Pecados Capitales todavía deambulan por las tierras de Britannia.

Después de localizar y formar equipo con todos los Sins, las batallas que toman lugar en los primeros capítulos del anime basado en el manga de Nakaba Suzuki, conducen a resultados devastadores como los lazos entre los Sins y Elizabeth Liones.

Temporada 1 (24 episodios)

Elizabeth, la tercera princesa del Reino de Liones, emprende un viaje para buscar los Siete Pecados Capitales. Devastada por el hambre y el cansancio, se tropieza con la taberna Boar Hat y se encuentra con su dueño, Melodias, y el cerdo hablante Hawk.

Para su sorpresa, Meliodas resulta ser el líder de los Siete Pecados Capitales que accede a ayudarla a buscar los otros seis Pecados. En el espeso y brumoso bosque de White Dreams, se encuentran con el primer pecado, el pecado de la envidia de la serpiente, Diane, junto con el caballero sagrado Gilthunder.

Durante la pelea de los dos Sins con Gilthunder, lo engañan haciéndole creer que los otros Sins están muertos, cuando en cambio creen lo contrario y están en un viaje para encontrar el resto. Llena de alegría y enamorada del regreso de Meliodas, Diane decide seguir adelante para liberar a Ban, el pecado de la codicia de Fox, que se mantiene en la prisión de Baste.

Después de una batalla contra la unidad Weird Fangs de los Holy Knights, Meliodas queda inconsciente por sus heridas y es tratado en Dalmary Town. Dejada por su cuenta sin la ayuda del Capitán, Diane se enfrenta a los Caballeros Sagrados de los Weird Fangs por sí misma para llegar a la prisión.

Esto deja a Elizabeth a cargo de Meliodas, quien de repente se despierta cuando Golgius de Weird Fangs agarra su espada. Casi al mismo tiempo, Ban sale de su celda de la prisión cuando se entera del nombre de Meliodas. Se deshace fácilmente de los guardias de la prisión y se reúne con Meliodas y el grupo.

A continuación, los personajes llegan a una ciudad en ruinas cerca de la Necrópolis donde se rumorea que está el Rey, el pecado de la pereza del Grizzly. El grupo entra en la Necrópolis gracias al recuerdo de Ban de Elaine, la difunta hermana de King, mientras que Guila, un Caballero Sagrado, lo sigue de cerca en secreto.

King aparece y comienza a luchar contra Ban por matar a Elaine y por destruir su hogar, el Bosque de las Hadas. Esto hace que Ban recuerde su pasado encuentro con Elaine mientras trataba de obtener la inmortalidad de la Fuente de la Juventud, solo para enamorarse de ella.

El espíritu de Elaine se encuentra en la Necrópolis, y finalmente se revela a King para pedirle que proteja a Ban. Después de que King se reconcilia con Ban, el grupo se propone encontrar el Tesoro Sagrado de Diane, poderosas armas empuñadas por los Siete Pecados, pero termina participando en el festival de lucha de Vaizel.

Se encuentran con Caballeros Sagrados como Jericho y Guila, junto con el poderoso Helbram. Los Sins descubren la verdad detrás de la Nueva Generación de Caballeros Sagrados después de que recogen a Gowther, el pecado de lujuria de la Cabra, en su viaje.

Merlín de los siete pecados capitales, el pecado de la gula del jabalí, también aparece, revelándose como la mentora de Arturo, el joven rey del Reino de Camelot. En la batalla final, el Gran Caballero Sagrado Hendrickson revela que obtuvo poderes demoníacos al estudiar los demonios grises y rojos de la tierra.

Otro Gran Caballero Sagrado, Dreyfus, cambia de bando y ayuda a los Sins contra Hendrickson, solo para ser asesinado. Elizabeth se revela como la apóstol de una diosa, con sus poderes curativos inactivos todo este tiempo. Hawk se sacrifica para proteger tanto a Elizabeth como a Meliodas, pero logra sobrevivir, aunque con una forma ahora encogida.

Al final, Meliodas, con la ayuda de Gowther y los Holy Knights, Hendrickson desaparece de la batalla, y con esta amenaza a Liones desaparecida, el Rey Bartra agradece a los Sins por salvar el reino y proteger a Elizabeth. Absuelve a los Sins de su condición de traidores, y el grupo pasa tiempo reconstruyendo a Liones antes de planear embarcarse en nuevas aventuras.

Temporada 2 (4 episodios)

Nanatsu no Taizai temporada 2 en Netflix

Tras la reconstrucción del Reino de Liones, Meliodas, Elizabeth y Hawk regresan a Boar Hat. Mientras habla de hacer un plato de cerdo, Meliodas asusta a Hawk, quien desaparece durante mucho tiempo.

Para encontrar a Hawk, Meliodas y Elizabeth reúnen a Diane, King, Gilthunder y Howzer, pero Hawk termina regresando a Boar Hat solo, atraído por la cocina de Ban.

Con Ban de vuelta en Boar Hat, él y Meliodas ajustan cuentas mientras Ban intenta resolver su conflicto interno entre resucitar a Elaine y matar a su mejor amigo y capitán. Después del breve festival de lucha entre Ban y Meliodas, King pasa un día con Diane.

El Rey Hada finalmente reúne el valor para preguntarle a Diane si recuperó sus recuerdos, y ella responde con un beso que King olvida después de que un ladrillo lo golpea mientras estaban en el momento.

Mientras tanto, Hendrickson se despierta junto a un Dreyfus de marca negra que le da a Hendrickson el elemento final, la sangre de Elizabeth, para revivir al Clan Demonio.

De vuelta en Boar Hat, Merlín se une a los camareros y envía a Gowther a investigar el caso entre el Caballero Santo Gilthunder y su acosadora, Vivian.

Temporadas 3 y 4 (48 episodios)

A medida que la paz regresa al Reino de Liones, los Sins deciden seguir caminos separados para continuar sus propios viajes individuales. Gowther le lava el cerebro a Guila para que se enamore de él, mientras que Diane pasa tiempo como una humana normal gracias a las tabletas mínimas de Merlín, que le permiten encogerse de tamaño.

Diane también recupera lentamente sus recuerdos pasados, que incluyen sus encuentros anteriores con King, y se reúne con Matrona, su figura materna y la raza gigante. Mientras tanto, Ban parte hacia el Bosque del Rey Hada con King y el Caballero Santo Jericho para continuar con sus deberes, ya que se revela que es el actual Rey Hada.

De vuelta en Liones, la habilidad de Visión del Rey Bartra le muestra un presagio de la inminente y peligrosa Guerra Santa que se avecina en Camelot. Bajo el control del demonio Fraudin, Dreyfus aparece con la Marca Negra en su rostro y ayuda a Hendrickson a convocar el resto de los Diez Mandamientos del Clan Demonio.

Como resultado, aparece un demonio Albion gris gigante en el Reino de Camelot, debido a la llegada de los líderes del Clan Demonio. Meliodas y el grupo de Liones se dirigen a Camelot para derrotar a Albion.

"Los Diez Mandamientos"

Galand, el Mandamiento de la Verdad, también corre a Camelot para unirse a la acción y convierte a Merlín en piedra con su poder de Mandamiento. Gowther lo confronta y manipula su memoria, dando a Elizabeth y a los demás la oportunidad de sobrevivir.

Otro Albion aparece en el Bosque de las Hadas, donde se revela que Ban ha estado suministrando su sangre y dejando que las hadas se encarguen del cuerpo de Elaine. Durante la lucha contra Albion, King recupera la confianza de su familia de hadas. Melascula, el mandamiento de la fe, luego resucita almas vengativas, incluida Elaine.

Ban se encuentra con Melascula y Galand. Galand intenta devorar el alma de Ban, pero el zorro Zhivago, la figura paterna y mentor de Ban, se sacrifica para salvar a Ban. Ban logra destruir los corazones de Galand y Melascula, pero tiene que retirarse debido a la condición de su grupo y la incapacidad de seguir luchando.

Ban y su grupo se encuentran con Escanor, el pecado del orgullo del león, que dirige un bar ubicado en una cueva. Aunque Escanor parece flaco durante su encuentro con Ban, el amanecer hace que aumente de tamaño y fuerza.

Con su Tesoro Sagrado del Hacha Divina, derrota tanto a Galand como a Melascula. En el arco de Great Fight Festival, Fraudrin, el demonio que había estado controlando el cuerpo de Dreyfus, revela que conspiró con la ayuda de Hendrickson para resucitar al Clan Demonio.

Como el Rey Demonio del Desinterés, sostiene un arco de lucha donde pares de luchadores se enfrentan entre sí después de que él escapa de las Pléyades del grupo de Caballeros Santos del Cielo Azul.

Fraudrin revela que Gowther es un ex miembro de los Diez Mandamientos que perdió sus recuerdos y emociones, debido a su poder de Mandamiento de Desinterés. También se revela que Meliodas fue el exlíder de los Diez Mandamientos.

Mientras Meliodas intenta luchar contra los Diez Mandamientos, Estarossa destruye todos sus corazones y lo envía de regreso al Purgatorio. Un mes después de la muerte de Meliodas, los Diez Mandamientos restantes se apoderan de Britannia con el Clan Demonio.

Temiendo por sus vidas, los ciudadanos expulsan a los caballeros o individuos con almas poderosas a los Diez Mandamientos. Los Pecados y los Caballeros Sagrados luchan por evitar que los demonios se apoderen de ella, pero con el regreso de Merlín en su forma real y un Meliodas resucitado, pueden derrotar a Fraudrin y devolver a Dreyfus y Hendrickson a la normalidad.

Sin embargo, resulta que los Mandamientos, a saber, Zeldris de piedad, Gloxinia de reposo, Drole de paciencia, Melascula de fe y Estarossa de benevolencia, todavía están vivos y representan una amenaza para Britannia.

Los Seven Deadly Sins se dan cuenta de que si bien han perdido una gran cantidad de fuerza y no pueden lidiar con el resto de los Diez Mandamientos en su estado actual, planean permanecer juntos. ¿Qué sorpresas nos guardará la temporada 5? ¿Cuál ha sido tu temporada favorita?

Prisioneros del Cielo (película)

Nanatsu no Taizai: Prisioneros del Cielo, es una película independiente que tiene lugar principalmente después de los eventos del “Renacimiento de los Mandamientos”, pero no aporta ningún punto importante de la trama a la narrativa de los siete pecados capitales.

La película presenta a los Seis Caballeros Negros del Clan Demonio, contra quienes Meliodas y el grupo tienen que luchar, junto con los Celestiales y Goddess Race que viven en el Sky Castle.

Todos los pecados capitales aparecen en la película, y principalmente sirve como una historia paralela para expandir el universo con respecto al Clan Demonio y los Diez Mandamientos. También es la despedida de A-1 Pictures como estudio a cargo de la animación.