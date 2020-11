Nanatsu no Taizai: The Four Knights of Apocalypse llegará en enero de 2021

La conclusión de Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki trajo consigo muchas revelaciones sobre la historia de las próximas generaciones, revelando así una secuela. Esta se tituló “momentáneamente” The Four Knights of Apocalypse (Los cuatro caballeros del Apocalipsis) y, según la información inicial, ya estaba siendo trabajado por el conocido mangaka.

Durante un tiempo, no han habido actualizaciones hasta la fecha, a excepción de un capítulo independiente centrado en Lancelot, el hijo de Ban y Elaine y que a su vez abrió otra fase de la historia. En el nuevo número de Weekly Shonen Magazine, sin embargo, se anunció la fecha de la temporada 4 (temporada 5 en Netflix) de The Seven Deadly Sins.

¿Cuándo estrena la secuela de Nanatsu no Taizai?

La última temporada de Nanatsu no Taizai es muy esperada por los fanáticos, pero el anuncio de la WSJ también reveló la fecha de publicación de The Four Knights of Apocalypse, misma que se lanzará a partir del 27 de enero de 2021, por lo que pasarán otros dos meses y medio antes de que volvamos a ver a los personajes.

Se anuncio que la secuela del manga 'Nanatsu no Taizai' del mangaka Nakaba Suzuki empezará a ser publicado el 27 de enero del próximo año en la edición #08 de la revista Weekly Shounen Magazine. pic.twitter.com/r594H0GNdL — Mad Manga (@MadManga5) November 7, 2020

Además, también parece que Los cuatro caballeros del Apocalipsis no es un título final sino provisional y, por lo tanto, puede ser susceptible de cambio. Pero ciertamente veremos a Tristan y Lancelot como los protagonistas de esta historia, quizás uno al lado del otro en segundo lugar. Después de todo, Meliodas y Ban son sus padres. ¿Cómo ves el regreso de estos personajes de anime y manga?

Foto: A-1 Pictures

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

La Verdad Noticias te seguirá informando sobre el mundo de Nanatsu no Taizai en el futuro. Desde homenajes de cosplay, actualizaciones de la serie y más curiosidades sobre los Sins o sus hijos; el límite para conocer todo sobre ellos lo tiene el creador y él ha confirmado que tendremos Seven Deadly Sins para rato.