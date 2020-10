Nanatsu no Taizai: Sayuki y su encantador cosplay de Elizabeth Liones (FOTOS)

Elizabeth Liones es la princesa del Reino Liones en Nanatsu no Taizai. También es uno de los personajes más populares de la serie (incluso podría ser la número 1) y la que más desarrollo tuvo en la pasada temporada 4 de anime producida por Studio DEEN.

Ahora, la modelo y usuaria de Twitter, Sayuki, fue quien sacó suspiros con un hermoso cosplay de la amada de Meliodas. Ella no sólo recreó el uniforme del Boar Hat a detalle, sino que compartió varias fotografías interpretando a la joven protagonista de Seven Deadly Sins como si estuviera de paseo por el reino.

La sesión fotográfica te la compartimos a continuación y también te contaremos algunas curiosidades de Elizabeth en Nanatsu no Taizai. Recuerda que la temporada 5 se estrenará en 2021 (debido a los retrasos por la pandemia en curso) y que puedes ver la serie directamente en la plataforma de Netflix.

Así luce el cosplay de Elizabeth

Foto: Twitter - @sayuki_cos "¿En el Boar Hat?"

Foto: Twitter - @sayuki_cos "Elizabeth pensativa"

Foto: Twitter - @sayuki_cos "Caminando por Liones"

La Verdad Noticias informó anteriormente, que Elizabeth tuvo un rol mucho más emotivo en la tercera temporada (cuarta según Netflix) y lo mantendrá rumbo al final de la adaptación animada inspirada del manga original creado por Nakaba Suzuki. ¿Sabes la razón?

Nosotros sólo te diremos que se espera mucho más drama de ella y su relación con los demás Siete Pecados Capitales. Sobre todo con Meliodas, que desde un inicio mostró ser miembro del Clan Demonio y Elizabeth posee poderes similares al de las Diosas.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

Los fanáticos de Nanatsu no Taizai demostraron su descontento con la temporada 4, ya que el cambio de estudio (Studio DEEN - Marvy Jack en lugar de A-1 Pictures) fue evidente en “el bajón” calidad. El apoyo de los fans no disminuyó para la quinta temporada y se espera que el retraso del lanzamiento no cause problemas al personal detrás de la serie.