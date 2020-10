Nanatsu no Taizai: SENSUAL cosplay de Elizabeth te dejará con la boca abierta

Una joven nos ha dejado a todos con la boca abierta, pues con un increíble cosplay de Elizabeth Liones no ha mostrado cómo sería el personaje de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) en la vida real.

Sin dudas el cosplay es todo un arte, la caracterización de personajes va de un detallado estudio de vestuario y personalidad, en la medida que los anime se vuelven más complejos, los fans se vuelven también más exigentes con los cosplayers y aun así seguimos viendo que lo más importante es divertirse y disfrutarlo.

Con este traje Elizabeth conoció a Meliodas en Nanatsu no Taizai

Diversión que definitivamente vemos con este cosplay de Elizabeth Liones del anime Nanatsu no Taizai, también conocido por su nombre en inglés como The Seven Deadly Sins.

El cosplay es muy parecido al personaje de Nanatsu no Taizai

Aunque estamos acostumbrados a ver al personaje del anime Nanatsu no Taizai con diversos trajes, como en su camiseta rosa y falda oscura, así como con el traje azul a botones, lo más representativo de este personaje es su personalidad, ojos azules y larga melena plateada, idéntica a la Diosa Elizabeth.

El cosplay de esta joven sorprendió a los fans de Nanatsu no Taizai

Sin embargo, el traje que más ha impactado a los fans del anime Nanatsu no Taizai, es este simple con el que la hemos visto al inicio y con el que conoce a Meliodas, el cual nos trajo esta cosplayer en Reddit hace un par de días.

El cosplay tiene gran parecido con el personaje de Elizabeth de Nanatsu no Taizai

Todos los elementos en orden, incluyendo los ojos y los aretes azules símbolo de la Familia Liones, y el flequillo cubriendo el ojo. Sin dudas casi podemos decir que esta lista para una escena completa de The Seven Deadly Sins en la serie en la vida real.