Nanatsu no Taizai: Ranking de los Siete Pecados Capitales según su fuerza

Nanatsu no Taizai es una serie de aventuras fantásticas que sigue a siete caballeros que intentaron derrocar la región de Britannia pero fracasaron. Diez años después, los defensores de Britannia se rebelaron y se apoderaron del reino.

La hija del rey, Elizabeth Liones, emprende una búsqueda para encontrar a los Seven Deadly Sins ahora conocidos como los Siete Pecados Capitales, para retomar el reino de Liones.

Esta lista analiza la fuerza de cada uno de los Siete Pecados Capitales en su nivel máximo de potencia. No todos los niveles de poder se han revelado en el anime y contendrán spoilers del manga. Para determinar quién es más fuerte, veamos la clase de combate.

Nanatsu no Taizai: Los 7 Pecados Capitales

Esta es una combinación de los niveles de magia, fuerza y poder espiritual de un personaje. Esto se puede hacer gracias al Magical Eye; un sensor mágico que Merlín le da a Hawk. Por ejemplo, el cerdito tiene una clase de combate de 30. Cero en magia, 25 en fuerza y cinco en espíritu.

8 - Elizabeth: 1.925

Foto: Elizabeth Liones

Como se indicó en la introducción, Elizabeth es la hija del rey. Si bien no es miembro de los Siete Pecados Capitales, partes de la historia se cuentan desde su perspectiva. Ella también es la columna vertebral del grupo, que a menudo une a todos en tiempos difíciles.

Elizabeth tiene una clase de combate de 1.925. Mientras que 1.700 en magia, cinco en fuerza y 220 en espíritu. La principal habilidad de Elizabeth es Ark, que le permite usar la luz. A pesar de su bajo nivel de poder, puede dañar a oponentes de niveles mucho más poderosos usándolo, incluido Meliodas en modo asalto.

7 - Ban: 3.220

Foto: Ban

El pecado de la codicia, Ban es el primero en la lista. Representado por el símbolo del Zorro, tiene una clase de combate de 3220. Ban tiene 1.380 en magia, 930 en fuerza y 910 en espíritu.

Si bien tiene la clase de combate más baja de los Siete Pecados Capitales, es inmortal después de beber de la fuente de la juventud que le dio Elaine, quien se sacrificó en el proceso. La habilidad principal de Ban es arrebatar, lo que le permite robar un objeto o las habilidades físicas de otro personaje.

6 - Merlín: 4.710

Foto: Merlín

El lugar de Merlín en esta lista no refleja todo su poder. El pecado de la gula es de 4.710 con 3.540 en magia, 70 en fuerza y 1.100 en espíritu. Sin embargo, esta es la última vez que se ha leído sobre su clase de combate. En el manga Seven Deadly Sins, se ve a Merlín derrotando a oponentes con clases de combate de más de 160.000.

Es justo decir que su clase de combate ha mejorado junto con los otros miembros de los Siete Pecados Capitales. La principal habilidad de Merlín es Infinity. Le permite elegir cuándo se detiene un hechizo. Si Merlín decide hacerlo, el hechizo puede durar hasta el infinito.

5 - Gowther: 35.400

Foto: Gowther

Gowther representa el pecado de la lujuria y comenzó con una clase de combate de 3,100. Tiene 1300 en magia, 500 en fuerza y 1300 en espíritu. Aunque tenía amnesia, Gowther originalmente era parte del Clan Demonio como uno de los 10 mandamientos originales.

Después de recuperar sus recuerdos, la clase de combate de Gowther aumentó a 35,400. La principal habilidad de Gowther es la invasión. Además de poder leer las mentes de sus oponentes, puede sumergirlos en sus propias mentes.

4 - King: 41.600

Foto: King

King, el pecado de la pereza y conocido como Fairy King Harlequin, comienza con una clase de combate de 4.190. Tiene 3.370 en magia, cero en fuerza y 820 en espíritu. La principal habilidad de King es Desastre, que le permite amplificar la gravedad de las lesiones y los ataques, controlar la naturaleza y gobernar como Rey de las Hadas.

El desastre también le permite a King controlar el arma, Chastieol, un tesoro sagrado en forma de lanza hecha de un árbol sagrado que puede cambiar de forma. King a menudo mantiene la forma de almohada que también actúa como escudo.

Cuando se lanza la verdadera forma de Chastieol, el nivel de poder de King aumenta en aproximadamente 11,000-12,000. Después de someterse a una prueba, las alas de King crecieron, aumentando su clase de combate a 41,600, teniendo 38,800 en magia, cero en fuerza y 2,800 en espíritu.

3 - Diane: 48.000 - 50.000

Foto: Diane

Nada como un personaje femenino fuerte en un gran anime. La gigante bailarina Diane lleva el pecado de la envidia. Su clase de combate cambia muchas veces a lo largo de la serie, pero comienza en 3250. Tiene 900 en magia, 1.870 en fuerza y 480 en espíritu.

Diane también se somete a una prueba y, después de aprobar, su clase de combate se eleva a 8.800. Dado que Diane es parte del Clan Gigante, puede manipular la tierra. Su otra habilidad es Drole's Dance. Al realizar la danza, puede aumentar su nivel de poder y, en última instancia, aumentar su clase de combate.

Cuando es de tamaño humano, la realización de Drole's Dance aumenta su clase de combate de 2.330 a 15.100. Cuando Diane tiene un tamaño gigante, puede aumentar su clase de combate a más de 50,000, pero está limitada a 50,000 por Demon Cut Off.

2 - Meliodas: 140.000

Foto: Meliodas

El pecado de la ira del Dragón, Meliodas es uno de los principales protagonistas de la serie. Se puede argumentar que Meliodas es el personaje más fuerte de la serie según la cantidad de mandamientos que absorbe. Al comienzo de la serie, Meliodas tiene una clase de combate de 3370. 400 en magia, 960 en fuerza y 2.010 en espíritu.

Esto se debe a que la mayor parte de su poder ha sido sellado por Merlín. Meliodas se reveló como un demonio y miembro del clan demoníaco. Con su marca de demonio, su clase de combate se eleva a 4.400.

Después de que se libera la mitad de su poder demoníaco, conocido como Berserk, la clase de combate de Meliodas se eleva a 10,300. Después de recuperar su poder, su clase de combate aumenta a 60.000. Al entrar en el modo de asalto, su clase de combate se eleva a 142.000.

1 - Escanor: ¿Invencible?

Foto: Escanor

El más fuerte de los Siete Pecados Capitales es Escanor, el pecado del orgullo del león. Escanor no hizo su debut en el anime hasta el episodio final del especial de OVA Seven Deadly Sins: Signs of Holy War.

La principal habilidad de Escanor es Sunshine, que fluctúa su nivel de poder en función del sol. Durante la noche, él está en su punto más débil con una clase de combate de 15. Cinco de magia, cinco de fuerza y cinco de espíritu.

A medida que el sol comienza a salir, también lo hace su clase de combate. Durante el día, Escanor tiene una clase de combate de aproximadamente 28.000. El sol puede elevar la clase de combate del personaje de anime a más de 50.000 alrededor del mediodía.

Cuando el sol está en su punto más alto, Escanor entra en The One Mode. En este modo, es esencialmente invencible, pero solo por un minuto lo coloca en el primer lugar de esta lista. Quién sabe, tal vez pueda recibir un puñetazo de Saitama de esta forma, pero mejor nos enfocamos al mundo de Nanatsu no Taizai.