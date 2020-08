Nanatsu no Taizai: ¿Quiénes son los Siete Pecados Capitales? Lo que debes saber

Siguiendo la visión del Rey de Liones, se formaron los Siete Pecados Capitales, compuestos por los Caballeros Sagrados más fuertes del Reino de Liones, para proteger a toda Britannia del resurgimiento de los Diez Mandamientos.

Cada pecado lleva el nombre de la falla moral de los crímenes por los que han sido condenados y llevan la marca simbólica de una bestia en su piel en el anime Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins.

Disueltos después de ser incriminados por el asesinato del Gran Caballero Sagrado, Zaratras, los Siete Pecados Capitales se escondieron. Sin embargo, cuando surgen problemas en la tierra de Britannia, ser tildados de enemigos de los Caballeros Sagrados no impedirá que los Siete Pecados Capitales protejan el Reino de Liones. Aquí están todos los Siete Pecados Capitales, los pecados que cometieron, las habilidades y Tesoros Sagrados que usan para proteger el Reino en el anime Nanatsu no Taizai.

Meliodas: la ira del dragón de Nanatsu no Taizai

El es Meliodas: la ira del dragón de Nanatsu no Taizai

Meliodas, tiene el pecado de la ira del dragón y capitán de los siete pecados capitales es el hijo mayor del Rey Demonio y ex líder de los Diez Mandamientos. Traicionando los Diez Mandamientos, Meliodas corta lazos con la raza Demonio para perseguir su amor por Elizabeth, una miembro de la raza Diosa. Meliodas, un hombre de buen corazón, se ganó el título de Pecado de la ira cuando no protegió a Liz en Danafor, lo que le hizo perder el control y destruir la ciudad con su abrumador poder.

Meliodas es una fuerza casi imparable, armada con su Tesoro Sagrado, la Espada Demoníaca Lostvayne, y su habilidad especial Full Counter, que le permite reflejar los ataques mágicos entrantes hacia el atacante. Maldecido por el Rey Demonio para regresar de la muerte, incluso cuando Meliodas cae en una pelea, nunca muere realmente.

Diane: la envidia de la serpiente de Nanatsu no Taiza

Ella es Diane: la envidia de la serpiente

Diane, tiene el pecado de envidia de la serpiente es la futura reina gigante. Mientras los gigantes viven para la batalla, Diane estaba preocupada por su mentor, el plan de Matrona de convertirla en la guerrera gigante más fuerte. Contratadas por los caballeros de Liones para ayudar en su batalla con los salvajes, Diane y Matrona fueron engañadas y atacadas. Enmarcada por el ataque, Diane es condenada por asesinar a Matrona y a los caballeros y se le da el pecado de la envidia por volverse contra su mentor por celos.

El tesoro sagrado de Diane es Gideon, un enorme martillo de guerra diseñado para un gigante. Sacudiendo el suelo sobre el que se encuentran sus enemigos, Diane puede invocar un gran poder del estilo de baile de lucha Gigante y su habilidad especial Creación, que le permite dar forma a la tierra como le plazca.

Ban: el zorro de la avaricia de Nanatsu no Taizai

El es Ban: el zorro de la avaricia de Nanatsu no Taizai

Ban, tiene el pecado del zorro de la avaricia, es un ser humano con el don de la inmortalidad. Como bandido, Ban buscó la Fuente de la Juventud en el Bosque del Rey Hada. Ban se enamoró de la santa guardiana de la fuente, Elaine, y luchó para proteger el bosque cuando un demonio atacó. Al ganar la inmortalidad para derrotar al demonio, Ban fue el único superviviente de la destrucción del Bosque del Rey Hada. Condenado por error, Ban fue etiquetado como el pecado de la codicia por destruir el bosque en su búsqueda de la inmortalidad.

El tesoro sagrado de Ban es el Holy Rod Courechouse, un bastón de cuatro secciones unidas por cadenas. Más allá de la impresionante capacidad de lucha física de Ban, su habilidad especial Arrebatar, le permite robar objetos físicos de su movimiento y robar las habilidades físicas de otros para aumentar drásticamente su propio nivel de poder.

King: el oso de la pereza de Nanatsu no Taizai

El es King: el oso de la pereza de Nanatsu no Taizai

Fairy King Harlequin, también conocido como King, tiene el pecado del oso de la pereza. Abandonando su deber de proteger el bosque del Rey Hada, King fue al reino humano para salvar a su mejor amigo Helbram de los humanos que vendían alas de hada. King fue atacado y perdió la memoria. Durante los siguientes 500 años, Helbram viajó por Britannia masacrando humanos para vengarse, casi incitando a una guerra entre hadas y humanos. Una vez que King recuperó sus recuerdos, puso fin al reinado de terror de Helbram, pero durante años de inacción fue encarcelado por su pecado de pereza.

El tesoro sagrado del King, es la Lanza Espiritual Chastiefol, es una lanza hecha del Árbol Sagrado en el Bosque del Rey Hada. En combinación con su habilidad especial, Desastre, King puede controlar el estado natural de Chastiefol, extrayendo el poder de la Lanza Espiritual para transformarlo en varias configuraciones.

Gowther: la cabra de la lujuria de Nanatsu no Taizai

El es Gowther: la cabra de la lujuria de Nanatsu no Taizai

Gowther, tiene el pecado de cabra de la lujuria, es una muñeca que sirvió como representante de un gran mago que estaba atrapado en la Prisión Demoníaca. Una vez libre, el creador de Gowther lo liberó para que viviera su propia vida. Gowther finalmente fue encontrado por la princesa Nadja y los dos se enamoraron rápidamente. Sin embargo, Nadja estaba enferma y agonizante. Intentando devolverla a la vida, Gowther trató de darle a Nadja su corazón. Atrapado en el acto, las acciones de Gowther fueron malinterpretadas por conducta sexual inapropiada y fue culpado de su muerte y etiquetado como el pecado de la lujuria.

El Tesoro Sagrado de Gowther es el Twin Bow Herritt, un doble arcos de energía de luz púrpura que puede invocar a voluntad. Herritt le permite a Gowther extender el alcance de su habilidad especial, Invasión, un poder que manipula la mente y afecta el espíritu.

Merlín: La gula del jabalí de Nanatsu no Taizai

Ella es Merlín: La gula del jabalí de Nanatsu no Taizai

Merlín, tiene el pecado de la gula del jabalí es el mago más grande de Britannia. Nacida en Belialuin, la capital de los magos, el nivel de magia infinita de Merlín atrajo la atención de las diosas y demonios. El Rey Demonio y la Deidad Suprema le ofrecieron a Merlín inmensas bendiciones para reclutarla a su lado en la Guerra Santa. Un glotón de conocimiento, Merlín aceptó ambas bendiciones y engañó a los dioses. Enfurecidos por sus acciones, los dioses maldijeron a Belialuin, matando a todos los habitantes de la capital menos a Merlín, que tiene una fuente de vida infinita.

El Tesoro Sagrado de Merlín, la Estrella de la Mañana Aldan, es un orbe de cristal que actúa como un conducto para su magia. Invocando a Aldan y usando su habilidad especial, Infinity, los hechizos de Merlín son eternos. Con magia infinita y hechizos sin fin, el poder de Merlín es realmente inconmensurable.

Escanor: El León del Orgullo de Nanatsu no Taizai

El Escanor: El León del Orgullo de Nanatsu no Taizai

Escanor, el pecado del orgullo del león, es el Caballero Sagrado más fuerte del Reino de Liones. Visto como un monstruo por su don de fuerza inhumana, el niño maldito fue expulsado de su familia real. Viajando de pueblo en pueblo, Escanor prestó ayuda dondequiera que fuera, pero siempre fue temido por su apariencia antinatural. Acusado de destruir las ciudades a las que había ayudado, Escanor le faltó el respeto al Rey de Liones y recibió el pecado del orgullo.

TE PUEDE INTERESAR: Nanatsu no Taizai: ¿Qué tan buena fue la temporada 4 del anime?

Armado con su Tesoro Sagrado, el Hacha Divina Rhitta, y su habilidad especial, Sunshine, Escanor es el humano vivo más fuerte. La luz del sol es una gracia otorgada al Arcángel, Mael, por la Deidad Suprema, y transmitida a Escanor. Desde el amanecer, el poder de Escanor crece a niveles insondables, alcanzando su punto máximo al mediodía. Se vuelve invencible en la encarnación de su poder, pero desaparece cuando cae la noche.