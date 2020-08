Nanatsu no Taizai: ¿Qué tan buena fue la temporada 4 del anime?

La cuarta temporada de Nanatsu no Taizai, que se titula “The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” (La ira imperial de los dioses), se lanzó a principios de agosto de 2020 en Netflix. El anime es una adaptación de una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki.

La cuarta temporada fue la primera en ser animada por un nuevo estudio, Studio Deen, en lugar de A-1 Productions. Esta temporada sigue a Meliodas, quien acaba de volver a la vida y tiene miedo de regresar a su antigua personalidad como líder de los Diez Mandamientos.

Elizabeth está dispuesta a ayudar, pero tiene sus propios momentos de duda cuando descubre la verdad sobre su historia con Meliodas. Diane y King se ven obligados a lidiar con los desafíos provocados por Drole y Gloxinia, dos miembros de los Diez Mandamientos.

Nanatsu no Taizai temporada 4

Imagen promocional de Nanastu no Taizai 4

Mientras todo esto sucede, los otros miembros de los Siete Pecados Capitales se preparan para enfrentarse a los Diez Mandamientos una vez más. Desde que esta temporada 4 de anime se estrenó oficialmente el 9 de octubre de 2019 en Japón, no todo fueron buenas noticias.

La serie sí tuvo más momentos optimistas y cargados de acción que los fans disfrutaron, se le dio tono mucho más oscuro a “Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin”, pero sin tomar en cuenta el cambio de animación, hubo espacios que no encajaban del todo; pues fue el momento de brillar para King y Diane.

Además, cada miembro de los Siete Pecados Capitales luchó con el hecho de que no podían detener los Diez Mandamientos. Su pérdida significó que todo el reino de Liones y las tierras cercanas serían fácilmente tomadas por demonios.

El desarrollo de Meliodas

El viaje de Meliodas a lo largo de esta temporada se centró en que él tenía miedo de volver a ser quien alguna vez fue. Desde el comienzo de la serie, ha tenido una actitud despreocupada y al mismo tiempo está dispuesto a salvar a las personas necesitadas.

Darse cuenta de que podría perder eso si vuelve a convertirse en un demonio completo, es una historia interesante para Meliodas. Sin embargo, esta lucha interna con sus hermanos demonios, contribuye a un mayor impacto en el anime: un héroe que cambia de bando para salvar a su amada (momentáneamente).

Calificación: 7/10

El desarrollo principal de personajes en Nanatsu no Taizai 4 se manejó bien. Sin embargo, la temporada sufrió mucho debido a su animación y la falta de escenas de lucha. La primera temporada por 1-A Pictures, le gana por mucho a sus escenas de combate.

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Escanor debió ser el protagonista y NO Meliodas

Finalmente, esta penúltima temporada para el anime careció de emoción que a menudo mostraba. Desde que se anunció una nueva temporada 5, solo se puede esperar que se realicen mejoras, especialmente con las próximas peleas de la serie. Studio Deen acaba de lanzar el Blu-ray y demostró arreglar varios detalles.