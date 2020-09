Nanatsu no Taizai: Prisioneros del Cielo ¿Es importante ver la película?

Los fanáticos se han preguntado la razón detrás del cambio de estudio de animación para Nanatsu no Taizai. Ya que A-1 Pictures ya no está encargado del anime desde la temporada 4 y su último trabajo fue en la película “Prisioneros del Cielo”. Pero ¿merece la pena verla?

Una triste realidad que se tuvo que aceptar en la temporada 4, fue que Studio Deen trabajó a pasos agigantados para terminar el anime de Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, cuya duración fue de 24 episodios y fue su forma de continuar el legado de A-1 Pictures (Sword Art Online: Ordinal Scale).

Si eres gran fanático de la serie creada por Nakaba Suzuki y quieres tener una razón para ver el largometraje original “no basado en el manga”, nosotros te ayudamos con 10 razones suficientes para darle una oportunidad a Nanatsu no Taizai: Prisioneros del Cielo; misma que está disponible en Netflix.

10 - La película es refrescante

Hawk y Meliodas en "Prisioneros del Cielo"

Para los fanáticos que se han tomado un largo descanso de Seven Deadly Sins, puede ser un poco confuso volver al punto donde lo dejaron en el anime. “Prisoners of the Sky” definitivamente no toma la mano del espectador, pero hace un punto para poner todos los rasgos y habilidades de cada personaje al principio de todo.

Esto mientras buscan ingredientes para una comida destinada al padre de Elizabeth. La película tiene referencias al enamoramiento de Escanor por Merlín, el bromance de Ban con Meliodas y el romance de King por Diane. Lo que facilita que los fanáticos de toda la vida puedan disfrutar de sus personajes favoritos.

9 - Tiene elementos cómicos clásicos

Momentos divertidos de la película

A pesar de ser un anime fantástico lleno de acción, Nanatsu no Taizai se adentra en el mundo de la comedia en varias ocasiones. Los fanáticos del anime estarán felices de saber que el largometraje presenta esa misma marca de humor exagerado que definitivamente podrán apreciar.

8 - No es tan difícil de seguir

Como se mencionó en una de las entradas anteriores, los eventos del anime pueden ser difíciles de seguir ya que los personajes a menudo cambian sus lealtades, apariencias y títulos. Muchos fanáticos del anime aún luchan con el hecho de que Hendrickson es ahora un "buen tipo" después de haber sido responsable de tantas atrocidades durante la saga Holy Knights.

Afortunadamente, la trama de Prisoners of the Sky es mucho más simplificada y fácil de seguir. A diferencia de los Diez Mandamientos, solo hay Seis Caballeros de Negro, y aunque los Celestiales son una raza completamente nueva, no nos presentan más que un puñado de ellos que son fundamentales para la historia.

Además de que los Pecados van al Templo del Cielo, no hay muchos viajes en absoluto, y gran parte de la segunda mitad de la película documenta la lucha entre los Siete Pecados Capitales y los Seis Caballeros de Negro, lo que lo convierte en una trama más sencilla.

7 - Expande las tradiciones de Nanatsu no Taizai

Foto: A-1 Pictures

El mundo de Seven Deadly Sin se siente vivo y rico desde el principio, dejando a los fanáticos en medio de un planeta lleno de diferentes razas, todas con sus propias culturas y puntos de vista mutuos.

Prisoners of the Sky amplía esto, presentando a un grupo de seres conocidos como Celestiales, descendientes de las Diosas, que tenían la impresión de que los habitantes del mundo de abajo habían sido dominados por los Demonios hace 3.000 años.

Los Celestiales no solo encajan perfectamente con la tradición del material del canon, sino que al ver Prisoners of the Sky, los fanáticos obtendrán un poco más de información sobre este mundo del que continúan aprendiendo con cada nueva temporada de anime.

6 - Los siete pecados están juntos

Los Sins finalmente reunidos

Durante una gran parte del anime, los siete pecados permanecieron separados después de haber sido incriminados por el asesinato del Gran Caballero Santo Zaratras. Pero después se reunieron durante la Saga Revival of the Commandments.

Desde entonces, los fanáticos vieron de primera mano cómo esta banda de guerreros interactuó entre sí durante sus días de gloria. Prisoners of the Sky destaca los importantes vínculos entre los Sins que conducen a momentos dorados, incluso cuando solo están conversando entre ellos.

5 - Hawk obtiene momentos protagónicos

Hawk llena de comedia y diversión la película

Si bien Hawk se vuelve útil en una crisis, está claro que principalmente sirve como alivio cómico del programa. En la película Prisioneros del Cielo, los fanáticos disfrutarán viendo al renombrado Capitán de Scraps Disposal interactuar con los Celestiales.

Especialmente con Vaness, mientras navega por su nueva fama como el supuesto descendiente de una deidad. Hawk no es una potencia como la mayoría de sus compañeros, pero solo él puede aligerar el estado de ánimo de un aterrador ataque demoníaco.

4 - Se presentan más miembros del Clan Demonio

Los antagonistas son interesantes

Después de la resurrección de los Diez Mandamientos, los fanáticos vieron por sí mismos cuán aterradores podían ser los miembros del Clan Demonio. Agregaron una gran cantidad de diversidad a la serie, siendo personajes extremadamente poderosos que no son Pecados o Caballeros Sagrados.

Ya que eran mucho más distintos que los demonios menores que pueblan sus armadas. Los Seis Caballeros de Negro, así como Baruja, eran solo unos pocos miembros más del poderoso Clan Demonio que hicieron de su raza algo más que una horda de monstruos sedientos de sangre.

3 - La película tiene peleas asombrosas

La película está llena de batallas épicas

Nanatsu no Taizai es conocido por sus increíbles peleas llenas de acción, en las que cada personaje está dotado de una poderosa habilidad mágica que les da una gran ventaja en el combate.

Con los demonios desafiando a los Siete Pecados Capitales en Prisoners of the Sky, no es de extrañar que utilicen algunas de sus técnicas más fuertes para ganar la pelea, lo que demuestra aún más cuán fuertes son los Siete Pecados Capitales.

2 - Tenemos un ataque combinado de los Sins

Los Siete Pecados Capitales realizan un ataque combinado

Por sí solos, cada pecado es lo suficientemente fuerte como para derrotar a varios Caballeros Sagrados, pero Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky demuestra que son invencibles cuando están todos juntos.

El más famoso de esta película es que Meliodas usa su Full Counter característico para reflejar los ataques más fuertes de sus compañeros de equipo para derrotar al Demon Baruja, y es nada menos que épico.

Si bien esta técnica puede muy bien emplearse en el anime en algún momento en el futuro, la película es actualmente el único lugar donde los fanáticos pueden ver que el ataque combinado de Seven Deadly Sins se lleva a cabo con éxito.

1 - Revelan detalles sobre la mamá de Hawk

Revelan un "spoiler" sobre la mamá de Hawk

Hawk Mama es uno de los personajes más interesantes del anime de Nakaba Suzuki. Si bien muchos fanáticos siempre cuestionaron los orígenes de un cerdo tan enorme, algo pareció fuera de lugar en el momento en que se tragó el Purgatory Flame Bird de Monspeet sin siquiera pestañear.

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber ANTES de ver la temporada 5

La verdadera naturaleza de Hawk Mama se revela más adelante en la serie principal, pero la película Nanatsu no Taizai: Prisioneros del Cielo les da a los fanáticos un poco más de contexto sobre sus orígenes; así como su enorme impacto en un mundo tan diverso.