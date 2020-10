Nanatsu no Taizai: ¿Oslow es la reencarnación de otro personaje del anime?

Oslow es el perro mascota de King, el Pecado de la Pereza en Nanatsu no Taizai. Meliodas y los Sins lo encontraron inicialmente en su camino a la Capital de los Muertos. Después del incidente, King lo mantuvo alejado por la seguridad de Hawk, ¡ya que su comida favorita es el cerdo!

Más tarde, Oslow reaparece cuando King lo llama para llegar al Reino de Liones. Aunque no tuvo mucha relevancia tras el encuentro de Ban y Elaine, supimos que sería uno de los mejores aliados de los Siete Pecados Capitales. Aquí encontrarás curiosidades sobre este personaje y más detalles de su verdadera identidad.

A partir de este momento diremos spoilers del manga creado por Nakaba Suzuki. Los fanáticos únicamente del anime Seven Deadly Sins pueden no conocer todos estos datos si no han visto la cuarta temporada producida por Studio Deen y Marvy Jack, misma que puedes ver en Netflix.

King presenta a Oslo

Pertenece al Clan de las Hadas

Oslow es aparentemente una de las especies de hadas que viven entre los reinos de los humanos y de las hadas. Es capaz de aumentar su tamaño e incluso puede llegar a un tamaño en relación con Diane, el Pecado de la Envidia de la Serpiente y miembro del Clan de los Gigantes.

Oslow es la reencarnación de…

Oslow es en realidad la reencarnación de Rou, quien prometió que protegería a Gerheade sin importar la forma que adopte en su próxima vida. Rou era uno de los humanos que luchó en la Guerra Santa de hace 3.000 años y tiene una apariencia muy similar a la de Ban, el Pecado de la Codicia en el anime.

¿Oslo es la reencarnación de Rou?

Tiene el poder de la teletransportación

Oslow en realidad es una criatura capaz de teletransportar personas a otros lugares comiéndolas. También es capaz de teletransportarse a sí mismo a través de portales. Esto aparentemente planteó un problema cuando intentó teletransportar a Diane, uno de los Sins cuyo trasero quedó atrapado en su boca.

Su lealtad con King es eterna

En Nanatsu no Taizai él siempre está ahí para King cuando necesita apoyo moral o emocional. Incluso cuando todo el Reino de las Hadas se volvió contra ellos dos, Oslow se quedó al lado de King, protegiéndolo de más daños. Aparentemente, esto era una extensión de su lealtad a Gerheade, quien quería que él protegiera al Rey Hada en su lugar.