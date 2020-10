Nanatsu no Taizai: ¿Netflix renueva o cancela el anime?

El anime de Nanatsu no Taizai, está adaptado de un manga popular del mismo nombre de Nakaba Suzuki y este se publicó en la revista Weekly Shōnen de Kodansha. Nos narra la historia de un grupo de caballeros conocidos como los "Siete Pecados Capitales", que viajan a través de Britannia en un mundo fantástico de aventuras.

Después de la adquisición de "Knight of Sidonia", Netflix ingresó de manera preventiva al exclusivo juego de anime y compró los derechos de transmisión de una de las series de televisión más populares de Japón, The Seven Deadly Sins.

Netflix lanzó la primera temporada de Nanatsu no Taizai el 1 de noviembre de 2015, que incluyó subtítulos y doblaje en varios idiomas. En las tres temporadas posteriores al lanzamiento en Japón, los suscriptores ahora están esperando el próximo capítulo de la historia.

Estreno de Nanatsu no Taizai 5 en Netflix

La serie originalmente estaba programada para regresar a Japón para transmitirse en octubre de 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19, la quinta temporada se pospuso a partir de entonces. En última instancia, esto significa que la fecha de estreno de Netflix se retrasará varios meses, y la transmisión en japonés tendrá lugar entre enero y junio.

Suponiendo que podamos ver la quinta temporada llegando en agosto como la cuarta temporada, entonces es muy probable que tengamos que esperar hasta el invierno de 2021 o 2022. Se publicó una declaración oficial en el sitio web del anime. Finalmente se anunció la fecha de lanzamiento revisada y se espera que la serie se transmita en Japón en enero de 2021.

Foto: @7_taizai - Twitter

Trama esperada de la temporada 5

Hay muchas más historias por conocer en la temporada 5. Con el clan de las diosas, el clan de las hadas, el clan gigante y los humanos formando equipo para derribar al clan de los demonios, se está iniciando la segunda guerra santa de la serie shonen.

Estarossa del Clan Demonio secuestró a la Princesa Elizabeth, y ahora un nuevo ejército aliado la rescatará. También esperamos grandes revelaciones sobre el pasado del Mandamiento del Amor. Al mismo tiempo, Ban está decidido a encontrar a Meliodas en el purgatorio y traerlo de regreso a Gran Bretaña.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

Los dos son los únicos miembros de los Sins que pueden sobrevivir en el purgatorio. Sin embargo, en el purgatorio, el tiempo funciona de manera diferente. ¿Cuánto tiempo le tomará a Ban encontrar al capitán? La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones de Nanatsu no Taizai en breve.