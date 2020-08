Nanatsu no Taizai: Netflix asegura que Escanor es el MEJOR pecado ¿y Meliodas?

Nanatsu no Taizai también conocido por su nombre en inglés como The Seven Deadly Sins ha llegado con una nueva temporada a Netflix titulada “Wrath of the Gods”, la cuarta temporada del anime está inspirada en el manga de Nakaba Suzuki. Los fanáticos se lanzaron a ver los nuevos episodios con la continuación de la historia de Meliodas y sus compañeros.

¿Cuál es el mejor pecado de Nanatsu no Taizai?

Muchos han asegurado que la temporada Wrath of the Gods, de Nanatsu no Taizai no ha estado en un alto nivel, pero eso no ha impedido que los fanáticos apoyen a uno u otro personaje. Particularmente durante el enfrentamiento entre Meliodas y Escanor, el fandom se dividió en dos.

Netflix asegura que el mejor pecado de Nanatsu no Taizai es Escanor

Para echar más leña al fuego, Netflix intervino en el debate y preguntó a los fanáticos con un tweet en el cual se podría leer ¿Cuál es el mejor pecado, y por qué Escanor?.

En respuesta llegaron muchos comentarios apoyando a Escanor, confirmando lo mucho que se aprecia al personaje tanto en sus versiones anime como en el manga de Nanatsu no Taizai, pero también hubo quienes obviamente admitieron apoyar y apreciar más a otros personajes, como Meliodas y Merlín. La cuestión será debatida indefinidamente, dado que esta rivalidad por saber quien es el mejor pecado entre Escanor y Meliodas se viene dando desde hace muchísimo tiempo.

Escanor y Meliodas se enfrentaron en la cuarta temporada del anime Nanatsu no Taizai

TE PUEDE INTERESAR: Nanatsu no Taizai: ¿Qué tan buena fue la temporada 4 del anime?

Mientras tanto, Escanor también llega a Italia gracias al increíble cosplay del actor de doblaje Maurizio Merluzzo.