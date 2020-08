Nanatsu no Taizai: Nakaba Suzuki dibuja a Ban y Meliodas (VIDEO)

El sitio web del periódico francés “Le Figaro” publicó un video del creador de manga Nakaba Suzuki dibujando en vivo a Meliodas y Ban, personajes famosos de su también exitoso anime titulado Nanatsu no Taizai; que recientemente confirmó una quinta temporada para concluir con la historia.

El manga terminó en Weekly Shonen de Kodansha, el 25 de marzo de 2020. Una secuela titulada provisionalmente Mokushiroku sin Yon-Kishi o “The Four Knights of Apocalypse” (Los cuatro caballeros del Apocalipsis) está en proceso.

Nakaba Suzuki estrenó el manga por primera vez en 2012 para la Weekly Shōnen. Kodansha Comics publicó Nanatsu no Taizai en inglés de forma digital e impresa, en esta misma empresa, el autor también lució sus habilidades de dibujo, pero fue una ilustración más detallada de Ban.

Nakaba Suzuki dibuja a Ban y Meliodas

Anterior dibujo de Ban por el mangaka

La primera adaptación de anime de 24 episodios, se emitió en 2014 y 2015. Netflix luego transmitió la serie con varios doblajes y el japonés original. Funimation lanzó la serie en dos partes en video casero. Mientras que un especial de cuatro episodios titulado “The Seven Deadly Sins -Signs of Holy War”, se estrenó en agosto de 2016.

Netflix tomó estos cuatro episodios como segunda temporada, pues comenzó a transmitir el anime en febrero de 2017. Nanatsu no Taizai: Revival of The Commandments, fue la tercera temporada estrenada en enero de 2018.

Portada a color del manga Nanatsu no Taizai

Finalmente, “Wrath of the Gods” o “Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin”, es la cuarta temporada animada por Studio DEEN en lugar de A-1 Pictures. Su estreno fue el 9 de octubre de 2019 y llegó a Netflix en agosto de 2020.

Un extra también disponible en la plataforma de Netflix, es la película “The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky” que se estrenó en Japón en agosto de 2018 y que fue producida por 1-A Pictures.