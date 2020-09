Nanatsu no Taizai: ¿Merlín o Diane? El mejor personaje secundario del anime

Merlín y Diane son los personajes secundarios más fieles del capitán de los Seven Deadly Sins (Siete Pecados Capitales), Meliodas. La futura Reina de los Gigantes, fue el primer pecado en reunirse con él en su búsqueda para volver a formar el grupo; mientras que la hechicera ha estado a su lado durante miles de años.

Merlín incluso se hizo amiga de las reencarnaciones pasadas de Elizabeth y es quien destaca mucho por sus habilidades en el anime de Nanatsu no Taizai. Cada mujer aporta diferentes cualidades al grupo, ya sea por mérito o personalidad, lo que lo enriquece enormemente.

Para evaluar con precisión cuál es mejor, debemos analizar los hechos y los casos en los que ambos han tenido la oportunidad de brillar. Al comparar los dos, encontramos cuál de ellos es un mejor personaje secundario y al final tú también puedes votar por tu preferido.

Diane de Nanatsu no Taizai

Cuando Gloxinia y Drole idearon una prueba para sopesar los méritos de King y Diane, la única salida era evitar tomar la misma decisión que tomó su contraparte histórica sin saber cuál podría haber sido esa elección.

Simultáneamente, si alguno de los dos muere en la recreación, también moriría en el mundo real. Cuando Zeldris derrotó a Diane y le dio la misma opción que tenía Drole, no parecía haber una solución plausible.

En consecuencia, Diane creó la suya propia, huyendo de la batalla y evitando el tabú de la "cobardía" que prevalecía en la raza gigante. Puedes ver esa escena en la temporada 4 de anime, que está disponible en Netflix.

Diane y Elizabeth

Foto: A-1 Pictures

A pesar de estar encogida al tamaño de una muñeca, Diane demostró un valor increíble ante el peligro. Decidido a librar a Meliodas de su relación con Elizabeth, Chandler la apresuró e intentó asestarle un golpe que habría cobrado su vida.

Sin embargo, la gigante usó "Heavy Metal" en su cuerpo, haciéndola lo suficientemente resistente como para soportar la peor parte del impacto. Diane también asumiría un papel más agresivo en la pelea; ya que golpeó a su atacante sin descanso con sus puños.

Diane y Gowther

Foto: Temporada 2 de anime en Netflix

Incapaz de procesar correctamente sus emociones por temor a sufrir el dolor de la pérdida una vez más, Gowther no entendió la intimidad que compartían Diane y King. Como consecuencia, borraría los recuerdos del gigante poco después, restableciendo la relación entre ella y su compañero de hadas una vez más.

Después de revivir el pasado a través de los ojos de Drole, Diane pudo comprender por lo que había pasado. En lugar de guardar rencor, sabía que él necesitaba compañía en lugar de represalias, dejando a un lado el grave daño que le había hecho y ofreciéndose ser su amiga.

Diane y el Clan de los Gigantes

A diferencia de Merlín, Diane no es un modelo de su gente. Sus valores de empatía, amabilidad y voluntad de retirarse cuando sea necesario contrastan marcadamente con la rígida filosofía de batalla incansable del gigante, hasta que se encuentran con su desaparición.

Después de una batalla en la que Matrona fue envenenada por los traicioneros Caballeros Sagrados y se quedó al borde de la muerte. Solo una persona pudo ayudarla; su futuro socio, Zalpa. Era un salvaje que Diane había perdonado en una pelea anterior y si no fuera por su misericordia, Matrona habría perecido.

Diane: Desarrollo de personaje

Foto: Seven Deadly Sins "A-1 Pictures"

El crecimiento de Diane es más que físico. A lo largo de la serie, ha superado su envidia por Meliodas (como antes había deseado estar con él), su inseguridad como gigante "menor" e incluso los muchos obstáculos que la habían separado a ella y King de estar juntos.

Igual de importante, su poder también ha experimentado un aumento dramático, primero por recibir a su Gideon y luego por las lecciones de Drole. Esto contrasta la personalidad y las habilidades de Merlín, que se han mantenido en su mayoría estáticas a lo largo de Nanatsu no Taizai.

Merlín de Seven Deadly Sins

Foto: Merlín, el Pecado de la Gula

Hija de magos y una niña prodigio, las habilidades de Merlín atrajeron la atención de la Deidad Suprema y el Rey Demonio, los gobernantes de las razas de ángeles y demonios respectivamente. Interesados en reclutarla para su causa, cada uno ofreció sus dones para mejorar enormemente su poder.

En lugar de dejarse llevar en cualquier dirección, ella simplemente tomó ambos regalos para sí misma. Aunque esto conduciría a la destrucción de su tierra natal, vivió para contarlo, evitando la ira de los dioses y sus sirvientes durante los milenios venideros.

Merlín y Arthur

El salvador destinado de la humanidad, la lealtad de Merlín al Rey Arturo y Camelot es especialmente relevante. Ella está dispuesta a dejar de lado el afecto de Escanor por él, incluso arriesgando su propia vida para salvarlo al aparecer en medio de los cuatro guerreros más salvajes del Reino Demonio (uno de los cuales fue capaz de derrotarla a ella y al resto de los Pecados por sí mismo).

El deseo de Merlín de cultivar el potencial de Arthur, no solo demuestra una preocupación por los reinos más allá de Liones, sino que muestra que tiene la previsión y puede entender de lo que es capaz el niño en las manos adecuadas.

Merlín y su “Perfect Cube”

El "Perfect Cube" de Merlín proporciona una defensa invaluable para los Pecados, una que es capaz de proteger a las personas menos duraderas o concentrar una pelea en un área determinada sin destruir todo a su alrededor.

Esto se utilizó contra Galand para proteger a los miembros más débiles; cuando Ban y Meliodas satisfacían su pelea de rencor. Más tarde entre Meliodas y Escanor, quienes juntos reunirían la fuerza suficiente para romper el suelo bajo sus pies. Si no fuera por esta utilidad, el grupo se enfrentaría a muchos más peligros innecesarios.

Merlín vs los 10 Mandamientos

El mandamiento del pacifismo de Grayroad, la convirtió en una oponente casi imposible de destruir. Tenía todo lo duradero de los otros nueve demonios, aunque cualquiera que se atreviera a golpearla envejecería y se marchitaría rápidamente.

El único personaje de Nanatsu no Taizai que pudo sortear esto fue Merlín, y ella era efectivamente inmortal. Debido a que no había límite para los años que viviría, no podría marchitarse por el hechizo del demonio.

Además, las bendiciones de la diosa y las razas de demonios la protegieron de él, convirtiéndose posiblemente en la única persona que podría haber derrotado al demonio (salvo a Ban).

Merlín: Objetos mágicos

Foto: A-1 Pictures "Nanatsu no Taizai"

Merlín ofrece a los Seven Deadly Sins más que utilidades ofensivas y defensivas directas: los apoya a través de una gran cantidad de elementos mágicos, que ayudan a sus amigos a integrarse durante la vida diaria.

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: ¿Qué personaje eres según el Horóscopo Chino?

Los ejemplos incluyen las gafas de Escanor, que pueden contener su poder aterrador incluso durante el día, y la manipulación del tamaño de Diane. Esto último es particularmente útil cuando quiere unirse al grupo en actividades que de otro modo su tamaño haría imposibles, como atender a un aliado herido o participar en el festival de lucha.