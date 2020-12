Nanatsu no Taizai: ¿Meliodas es un “superhéroe” en el anime?

Nanatsu no Taizai es el clásico anime shonen de acción y fantasía. La serie ha ganado muchos fanáticos desde que Netflix compró los derechos del programa animado basado del manga original de Nakaba Suzuki. El protagonista es Meliodas, un diminuto Caballero Sagrado del Reino de Liones, que lidera el equipo homónimo de los Siete Pecados Capitales.

Aquí te revelamos que ciertamente no es el caballero canónico de brillante armadura. Meliodas tiene elementos de héroe y elementos de villano en él, literalmente, y podría considerarse más un antihéroe que un verdadero héroe, dados sus motivos, métodos y orígenes.

Este personaje de Nanatsu no Taizai salva el día, pero no es un símbolo de paz para la gente de Liones y mucho menos para el resto de sus compañeros Sins. Si bien Meliodas tiene muchos rasgos buenos que cimentan su posición de liderazgo en su conjunto, es un grupo heterogéneo.

Sobre Meliodas en Nanatsu no Taizai

Meliodas usando sus poderes demoniácos

Es el hijo mayor del Rey Demonio y tiene un gran poder y prestigio dentro del clan de los demonios, luchando con el clan de las Diosas. Sin embargo, Meliodas nunca vio su futuro, haciendo esa vida, especialmente el día que conoció y consecuentemente se enamoró de Elizabeth, una chica del Clan de las Diosas.

Posteriormente, Meliodas decidió unirse a su amada para cambiar el rumbo de toda la Guerra Santa, luchando junto a la coalición del estigma para enfrentarse a los demonios, incluidos los infames Diez Mandamientos. Hacia el final de la Guerra Santa, él y Elizabeth chocan con los líderes de los dos respectivos clanes, quienes al final de la batalla ganan, maldiciendo a los dos protagonistas.

Meliodas también luchó por el bien y el mal, por eso sabe que las personas pueden cambiar y que las falsas impresiones pueden ser mortales. Unos años antes de los eventos principales de la serie Seven Deadly Sins, Meliodas conoció a Diane, una gigante que se hizo su amiga; a pesar de su tamaño intimidante y la reputación de violencia de su raza.

También conoció a Ban en prisión y le dio al hombre inmortal un nuevo propósito y una nueva oportunidad de vida. Meliodas también reconoció a King, el rey en el exilio como un verdadero líder y no como un fracaso para su pueblo.

Meliodas ha dado a todas las almas perdidas que ha encontrado un nuevo propósito y esto le ha valido la intensa lealtad de otros pecados, incluida la brillante hechicera Merlín y el humano más poderoso del mundo, el musculoso Escanor.

¿Sus fallas? Pensar mucho en sí mismo

Foto: A-1 Pictures

Meliodas es visto como un héroe personal para los otros miembros de los Siete Pecados Capitales, pero en general no es tan heroico. Contrasta fuertemente con otros héroes del anime como All Might, el símbolo de la paz, y Naruto Uzumaki, el ninja que puso fin al ciclo de odio y guerra en su mundo (entre otros).

All Might y Naruto no fueron impulsados por sus propios intereses y arriesgaron todo para hacer del mundo un lugar mejor, incluso poniendo sus vidas en peligro para las personas en lugar de actuar de acuerdo con sus deseos más egoístas.

Pero, ¿qué pasa con Meliodas? Él lucha por el reinado de Liones, pero finalmente lo impulsa su amor por Elizabeth y hará cualquier cosa para protegerla. Esto es virtuoso a su manera, pero luego su egoísmo regresa nuevamente, abandona incluso sus otros pecados y los echa fuera cuando no pueden ayudarlo y parece preocuparse poco por la gente del reino.

También cambiará de facción muchas veces, luchando con las Diosas y luego con los Demonios por el bien de Elizabeth y asumirá un poder peligroso y arriesgado para sus objetivos autodirigidos. Inspira otros pecados, pero es impredecible en el mejor de los casos.

Meliodas tampoco es muy carismático y parece dar por sentado a los demás, incluso a la propia Elizabeth. Está su escandaloso manoseo y acoso al amor de su vida, lo que hace con impunidad y no teme amenazar o intimidar a Sins u otros aliados por pequeñas razones, incluso Hawk , el simpático cerdo parlante.

Este protagonista de Nanatsu no Taizai puede ser el Pecado de la Ira, ¡pero parece divertirse demasiado con esta idea! La Verdad Noticias te recuerda que el anime estrenará una nueva temporada en enero de 2021.

