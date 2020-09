Nanatsu no Taizai: ¿Meliodas es mejor como Rey Demonio o como Capitán?

Meliodas es uno de los personajes más interesantes del anime Nanatsu no Taizai. Pocos personajes pueden destacar un cambio tan marcado en su personalidad; incluso el “mal” de Hendrickson en el primer arco puede explicarse porque estaba poseído por Fraudrin.

Nanatsu no Taizai: ¡Advertencia de spoilers!

Entonces, antes de ser el Pecado de la Ira en Seven Deadly Sins, el amado de Elizabeth pertenece a un camino dividido. El primero es ser el Capitán de los Sins y el segundo es ser el hijo del Rey Demonio (así como futuro Rey Demonio). Este contraste nos deja una pregunta esencial: ¿cuál sería un mejor destino para este personaje?

Rey Demonio: El ciclo de Elizabeth

Una verdad desafortunada sobre la ascensión de Meliodas a Rey Demonio, es que es fundamentalmente correcta. Sin obtener el poder de los Diez Mandamientos y sin realizar el sueño de su padre, su amada Elizabeth está destinada a morir tres días después de que recupere sus recuerdos.

Este ha sido un ciclo que se repitió más de cien veces, uno que ha pesado contra la conciencia de Meliodas con cada reencarnación. Él no puede simplemente suicidarse para evitarlo, ni desdeñar sus afectos, ambas son condiciones garantizadas del hechizo colocado por el Rey Demonio y la Deidad Suprema.

Capitán: Nació para serlo

Los Siete Pecados Capitales

Un hecho que requiere que Meliodas siga siendo el Capitán de los Pecados, es que no hay nadie más para el cargo. Ban está demasiado obsesionado con Elaine, King es demasiado sensible, Diane no tiene habilidades de liderazgo, Escanor es demasiado poco confiable (debido a su condición), Gowther es demasiado inexperto y Merlín no es lo suficientemente carismática.

Esta última ha servido como sustituto en ausencia de Meliodas, aunque con poco que mostrar. Si no fuera por el despertar del protagonista, Chandler habría masacrado a todo el equipo. Merlín puede ser inteligente, pero no está hecha para ser un líder.

Rey Demonio: Fuerza

Nanatsu no Taizai 3

El increíble nivel de poder de Meliodas, le garantiza ser el personaje más desequilibrado de los Sins. Es capaz de matar un Mandamiento de un solo golpe, como se ve a través de la forma en que desintegró a Fraudrin.

Esto implica que la única forma de mantener interesantes las peleas, es que sus oponentes progresen gradualmente en el poder, lo que obligará a los otros Sins a volverse más fuertes posteriormente para no ser eliminados. Sería mucho más fácil delegar a Meliodas como Rey Demonio para evitar estos problemas narrativos.

Capitán: Demostró la verdad de Ludociel

Foto: Ludociel, Clan de los Dioses

El líder de los Cuatro Arcángeles, Ludociel, ha venido a salvar a la humanidad de las garras de los Diez Mandamientos, aunque más importante aún, a exterminar a los demonios. Superficialmente, esto puede parecer un objetivo noble, pero algunos demonios han demostrado no ser tan incorregibles como muchos de sus hermanos.

Los ejemplos incluyen a Monspiet y Derieri que salvaron el alma de una mujer humana de ser devorada por Estarossa. Si Meliodas se convirtiera en el Rey Demonio, esto esencialmente demostraría que Ludociel tenía razón. Dado que es fanático del genocidio, es posible que esto no transmita un mensaje narrativo apropiado.

Rey Demonio: Desarrollo de personaje

Meliodas y Elizabeth

En muchos animes, se espera que el héroe prevalezca en sus objetivos, con sus enemigos encarcelados o destruidos. Seven Deadly Sins es una serie eficaz en el sentido de que sus líneas morales no siempre son claras, especialmente en la temporada más reciente.

Si Meliodas se convierte en el Rey Demonio, no sólo negaría quedarse con Elizabeth al final, aumentando así la intriga de la historia; sino que nos obligará a darnos cuenta de que no todas las relaciones tienen un final feliz.

Capitán: Evita la redundancia

Foto: Caballeros Sagrados de Liones

En la primera temporada, un demonio controlado por Hendrickson pondría a los Caballeros Sagrados contra los Siete Pecados Capitales y particularmente contra Meliodas (debido al rencor de Fraudrin contra él por traicionar a su raza).

Si Meliodas se convierte en el Rey Demonio, esto invariablemente hará que los guerreros de Liones se vuelvan contra él una vez más, esta vez en un escenario extrañamente invertido donde en realidad tienen razón.

Esto no solo sería redundante, sino que también sería una batalla completamente desigual, ya que apenas tenían una oportunidad contra el Capitán en su estado disminuido.

Rey Demonio: Conflicto con los Sins

Foto: Marvy Jack

Meliodas convirtiéndose en el Caballero Demonio, creó una oportunidad de conflicto entre él y los otros Pecados. Pudimos vislumbrar cómo se vería eso con su batalla contra Escanor, contenida providencialmente en el "Cubo Perfecto" de Merlín.

Si Meliodas se convierte en un villano, eso les dará a los otros seis Pecados un objetivo por el que luchar y un obstáculo que superar. Sería un espectáculo mucho más gratificante que Ban y el capitán satisfaciendo una pelea de rencor sin sentido ante una multitud de campesinos ebrios.

Capitán: Dando esperanza

Así como el asombroso poder de Meliodas podría desequilibrarlo, también lo convierte en un símbolo de esperanza y paz para los ciudadanos de Brittania. Contra oponentes superiores como Zeldris, Chandler y Estarossa, él es el único que puede derrotarlos por sí mismo en cualquier momento del día.

Es simbólicamente significativo ya que implica que los demonios son capaces de salvar a los humanos tanto como los están matando. Si el corazón de Meliodas permanece fiel, se convertirá en el mayor campeón de Liones.

Rey Demonio: Redefine la raza demoníaca

Foto: Clan Demonio

Es importante distinguir que solo porque Meliodas se convertiría en el rey de los demonios, no es malvado por eso. Desde su despertar, lo único realmente malicioso que ha hecho es luchar contra Escanor, quien disfrutó de la oportunidad ya que aplacaría su orgullo.

Si Meliodas se convierte en el líder de la raza demoníaca, lo pondría en una posición única para redirigir a sus súbditos en una trayectoria más positiva. Esto significa poner fin a los ataques a las aldeas humanas y prohibir el consumo de almas.

Capitán: Es más carismático

Foto: A-1 Pictures

Al evaluar si Meliodas debería convertirse o no en el Rey Demonio, es imperativo recordar que él sigue siendo el protagonista principal de anime y manga de Nakaba Suzuki. Por tanto, los hechos de la serie giran principalmente desde su perspectiva. Si acepta el manto, será mucho más difícil para él ser agradable.

Lo más cercano que tiene a la compasión, es amenazar a otros por tocar a Elizabeth. Está en un estado de angustia constante, pero aún así le da un toque de carisma a todo el mundo de Nanatsu no Taizai.