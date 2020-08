Nanatsu no Taizai: “Los 4 caballeros del apocalipsis”, trama y fecha de estreno

Con el reciente lanzamiento de la cuarta temporada del anime Nanatsu no Taizai en Netflix, cada vez más personas leen la serie manga original por Nakaba Suzuki. Si bien esta obra en particular terminó a principios de este año, los fanáticos de Seven Deadly Sins estarán felices de saber que se está preparando una serie secuela.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la secuela presuntamente titulada, Los 4 caballeros del apocalipsis, la trama y la posible fecha de estreno. De igual forma, te recordamos que una quinta temporada de anime ya fue confirmada y abarca el final de la serie original.

Nanatsu no Taizai: Los 4 caballeros del apocalipsis

La serie secuela de Nakaba Suzuki se titula “Mokushiroku no Yon-kishi” en japonés y “The Four Knights of Apocalypse” en inglés. Sin embargo, las fuentes describen este título como “provisional”, lo que sugiere que podría cambiar en el futuro.

Foto: Nakaba Suzuki "Los 4 caballeros del apocalipsis"

Trama de “Los 4 caballeros del apocalipsis”

Según Anime News Network, la historia se centrará en uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, llamado Tristan. Desafortunadamente, los detalles sobre la historia más allá de esta sinopsis extremadamente breve, son bastante escasos. Con suerte, obtendremos más información sobre la secuela de Nanatsu no Taizai antes de que finalice el caótico 2020.

Ready for the Seven Deadly Sins sequel manga already. �� — Fire Force Stan Account (@NerdLifeThuggin) May 15, 2020

Secuela de Seven Deadly Sins: Fecha de estreno

Nakaba Suzuki aún no ha revelado la fecha de lanzamiento del manga The Four Knights of Apocalypse. Sin embargo, sí reveló que esta historia se contará después de que “comience a serializar un nuevo trabajo”, confirmando que un nuevo título está en camino.

I finally finished the seven deadly sins manga but at least there’s gonna be a sequel�� — Kim⁷ (@kturcioss) August 11, 2020

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Fanáticos se EMOCIONAN con el hijo de Elizabeth y Meliodas

Una predicción optimista para una fecha de lanzamiento sería la primavera de 2021, pero una estimación más realista sería hasta el otoño de 2021. Le brindaremos actualizaciones sobre la nueva serie secuela tan pronto como se revele más información y también recomendamos apoyar la adaptación de anime para más trabajos futuros.