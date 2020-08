Nanatsu no Taizai: La temporada 5 de anime llegaría a Japón iniciando 2021

Los amantes del anime están esperando la temporada 5 de Nanatsu no Taizai, o al menos una buena noticia al respecto. La transmisión de la temporada 4 en agosto de 2020 tuvo un éxito notable (sin tomar en cuenta la calidad de animación) y los fanáticos creen que la quinta temporada seguramente saldrá en el futuro.

Nanatsu no Taizai, temporada 5

Los entusiastas de Seven Deadly Sins, están contentos de que su anime favorito haya sido renovado para una última temporada. También se ha informado que a TV Tokyo le gustaría seguir adelante con la quinta parte de la animación ahora producida por Studio Deen en lugar de A-1 Pictures.

Los espectadores están esperando ardientemente la quinta temporada para obtener una historia maravillosa y una conclusión satisfactoria. Recordemos que el manga creado por Nakaba Suzuki, del cual se inspira el anime, ya finalizó su publicación a principios de 2020.

¿Cuándo estrena el anime?

El título japonés se tradujo originalmente como Anger's Judgment, pero el título oficial en inglés es The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment. Sin embargo, se ha retrasado su estreno hasta enero de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. El arco del Juicio del Dragón se etiquetará como temporada 5 en Netflix.

Netflix informó anteriormente que Nanatsu no Taizai 5 no debería esperarse muy pronto en su plataforma. Recientemente se publicó una declaración oficial en el sitio web del anime. No se ha anunciado una fecha de lanzamiento revisada y, como se esperaba, la serie “se transmitirá en Japón” terminando el caótico 2020.

“¡Transmitido desde 6 estaciones en TV Tokyo / BS TV East en enero de 2021!”

Trama de Nanatsu no Taizai 5

La trama oficial o sinopsis de la temporada 5 aún no se revela. Como todavía estamos un par de meses detrás del lanzamiento de la quinta temporada, solo podemos adivinar o predecir qué ver a continuación; a menos que desees leer el manga oficial o ver algunos spoilers en Internet.

Meliodas reveló su verdadera forma demoníaca durante el final de la temporada 4 como el 'líder de los Diez Mandamientos', un giro que se esperaba que tuviera grandes repercusiones en el próximo arco.

Sobre Seven Deadly Sins

Los Siete Pecados Capitales (Seven Deadly Sins), son una banda de caballeros en la tierra de Britannia que se había disuelto diez años antes del inicio del anime. Justo antes de haber sido acusados de planear un golpe de estado en el Reino de Liones, ya que los Caballeros Sagrados los que los secuestraron antes de tomar el control a raíz de una rebelión que organizaron.

La tercera princesa de Liones, Elizabeth Liones, encuentra al líder de los Siete Pecados Capitales, Meliodas, antes de que busquen a sus camaradas para que puedan limpiar sus nombres y liberar a su reino de los Caballeros Sagrados, quienes fueron manipulados por un demonio llamado Fraudrin.

Las cosas se complican aún más en la segunda y tercera temporada. Mientras los Pecados luchan contra los Diez Mandamientos dirigidos por su hermano Zeldris, Meliodas se revela como el hijo maldito del Rey Demonio cuyo destino está ligado al de Elizabeth.

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: ¿Qué tan buena fue la temporada 4 del anime?

Ya que la quinta temporada de anime no tiene confirmada una fecha para su estreno, habrá que estar al pendiente de las redes sociales de Nanatsu no Taizai y todas las novedades comunicadas por el creador Nakaba Suzuki; quien todavía tiene planeada una secuela de manga y varias series spin-off.