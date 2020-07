Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin llegará a Netflix en AGOSTO

Netflix reveló el miércoles que comenzará a transmitir Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin (The Seven Deadly Sins : Imperial Wrath of The Gods), la tercera temporada del anime. La fecha de su lanzamiento se programó para el 6 de agosto de 2020, casi un año después del estreno oficial en la televisión japonesa.

Nanatsu no Taizai en Netflix

El anime se estrenó en octubre pasado y terminó el 25 de marzo. Presentó a Studio DEEN produciendo la obra en lugar de A-1 Pictures (quienes manejaron animaron las primeras temporada junto con una película). Susumu Nishizawa (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) fue el director.

Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyū Hōshin Engi, creador de guiones en Love Tyrant) estuvo a cargo de composición de la serie con Rie Nishino para el rediseño de los personajes en el anime. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada regresaron para componer la banda sonora.

La cuarta temporada de Nanatsu no Taizai, subtitulada “Fundo no Shinpan” (The Seven Deadly Sins: Anger's Judgment), se estrenará en octubre, pero se ha retrasado debido a la propagación de la nueva enfermedad por Coronavirus (COVID- 19). El sitio web oficial y la cuenta de Twitter revelaron que se daría a conocer una nueva fecha de lanzamiento en los próximos meses.

Temporadas de Nanatsu no Taizai

TV Tokyo junto con sus seis canales afiliados y BS-TV Tokyo, serían los encargados en transmitir el anime. Los principales miembros del reparto regresarán para la cuarta temporada. La primera temporada tuvo 24 episodios y se emitió en 2014 y 2015. Netflix luego transmitió la serie con audio en inglés y japonés.

Un especial de anime con cuatro episodios titulado The Seven Deadly Sins -Signs of Holy War- se estrenó en agosto de 2016. Netflix comenzó a transmitir la serie en febrero de 2017. The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments , la segunda temporada, se estrenó en enero de 2018, y la plataforma de streaming la incluyó en octubre de 2018.

La película de Nanatsu no Taizai: Prisoners of the Sky se estrenó en Japón en agosto de 2018. El autor Nakaba Suzuki, estrenó su manga en la revista Weekly Shonen Jump de Kodansha en 2012 y finalizó su publicación un 25 de marzo de 2020. La plataforma de Crunchyroll también cuenta con este anime en su catálogo.