Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan ¿Qué esperar en el episodio 6?

Mientras los Siete Pecados Capitales lucharon contra los Diez Mandamientos, liderados por el hermano de Meliodas, Zeldris, se reveló que el Capitán de Nanatsu no Taizai es el hijo del Rey Demonio. Además, se dio a conocer que su destino está entrelazado con el de Elizabeth.

¡Advertencia! La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes. La quinta temporada de anime The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), confirmó que hay más revelaciones en el horizonte y entre ellas está la verdadera identidad de Estarossa; quien en realidad es el hermano menor de Ludociel, Mael.

Nanatsu no Taizai 5x06 ¡Spoilers!

Mael vio a Elizabeth y Meliodas en medio de su romance dentro de una cueva. Dados los sentimientos de Mael por Elizabeth, esto lo destrozó y fue el motivo por el que llamó la atención de Gowther (original). Este mandamiento aprovechó los celos, el odio y la ira de Mael para convertirlo en Estarossa.

Ahora, Gowther (el pecado) le devolvió sus recuerdos a Mael y recibió todo el peso de la venganza. Ni siquiera King, Derieri y Diane pudieron detener al enfurecido arcángel. Podemos esperar una segunda ronda de combate entre estos personajes y solo el tiempo dirá si lograrán calmar al hermano de Lucodiel.

Actualmente, The Seven Deadly Sins 5 solo está disponible en doblaje japonés con subtítulos en inglés. Aún no hay confirmación de cuándo saldrá el doblaje al inglés de la quinta temporada. La serie de anime también está disponible a través de Funimation simultáneamente con Netflix.

Foto: Studio DEEN (Nanatsu no Taizai)

El próximo episodio 6 de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan estará disponible a través de Netflix y Funimation el 17 de febrero de 2021, a las 5:55 a.m. JST / 3:55 p.m. EST, y sigue más de la transformación de Mael/ Estarossa con el mandamiento robado de Derieri.

