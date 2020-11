Nanatsu no Taizai: Figurama Collectors anuncia su futura figura de Ban Vs King

El anime de Nanatsu no Taizai nos ha dejado momentos únicos y llenos de acción durante sus primeras tres temporadas (cuatro según Netflix). Ahora, Figurama Collectors mostró la primera imagen de su siguiente trabajo: el enfrentamiento de Ban Vs King en una misma figura coleccionable que no querrás perderte.

Ellos son una empresa líder en fabricación y diseño de figuras a escala que crea una variedad única de figuras personalizadas. Por lo tanto, puedes esperar un trabajo de calidad para tus personajes favoritos de Seven Deadly Sins y eso incluye la figura que te mostramos más adelante.

El usuario de Twitter "Mechanical Japan", informó que esta estatua de Nanatsu no Taizai estará disponible para reservaciones a partir del 23 de noviembre. Mientras que el 10 de este mes, Figurama Collectors dará a conocer toda la información o especificaciones de la figura.

El primer vistazo a Ban Vs King

El sitio web de la empresa de figuras publicó otra imagen centrada en Ban, ya que el personaje de Nakaba Suzuki normalmente viste un look de cuero rojo. Recientemente, su estatua del anime Made in Abyss informó ventas agotadas tras 500 ejemplares y es posible que su trabajo para los Siete Pecados Capitales tenga el mismo genial resultado.

Foto: Figurama Collectors

La popularidad de Meliodas sigue en crecimiento y el anime aún tiene que estrenar una quinta temporada para enero de 2021. Esto tras tener varios retrasos por la pandemia de COVID-19 en curso y esperar el tiempo suficiente para el final del manga.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

¿Esperas conseguir este coleccionable de Figurama Collectors? ¿Hay alguna serie o momento que te gustaría ver en una figura? La Verdad Noticias te seguirá informando cuando el lanzamiento oficial se dé a conocer en redes sociales. Recuerda que también puedes ver las novedades de Nanatsu no Taizai en su cuenta de Twitter.