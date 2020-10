Nanatsu no Taizai: FanArt crea figura de la princesa Elizabeth de Liones en 3D

Nanatzu no Taizai tiene a muchos personajes muy distinguidos, entre ellos estan la orden de los siete Pecados Capitales, pero alguien que no debe ser olvidada es una chica que resalta por su cualidades y por su infinita bondad, se trata de la princesa Elizabeth de Liones.

Ella es la tercera princesa del Reino Liones y la actual reencarnación de la diosa Elizabeth. Es la protagonista femenina de la serie y trabaja como camarera en el bar de Meliodas, El Sombrero del Jabalí. La princesa acompaña al capitán en su viaje para encontrar los Siete Pecados Capitales.

No podemos negar que Elizabeth se destaca en Nanatsu no Taizai no solo por su fuerza y valentía, sino también por su belleza es por ello que algunos fans de este anime suelen sacar su talento y hacer magníficas creaciones con su imagen, como Hayoung Bae, un diseñador de arte 3D de Corea del Sur, fanart que La Verdad Noticias te trae y muestra hasta el final de la nota.

Figura 3D de la princesa Elizabeth de Liones

Él fanático ha creado lo que pareciera ser una figura de resina de la popular princesa, sin embargo, debemos destacar que se trata de un modelo en 3D, por lo que las primeras imágenes son producto de un gran trabajo y talento a la hora de no solo crear el arte del personaje de Elizabeth de Liones sino, también de saber colocar la iluminación para dar la ilusión de una figurilla.

No cabe duda que el artista no olvidó ni un solo detalle de Elizabeth con su uniforme de mesera de El Sombrero del Jabalí haciendo maravillas con la tecnología dando como resultado este maravilloso fanart del hermoso personaje de Nanatzu no Taizai. ¿Que te pareció? Dinos en los comentarios.